Najnovije istraživanje: Data centri mogu povisiti temperaturu okoliša i stvoriti opasan začarani krug

Širenje podatkovnih centara diljem SAD-a posljednjih godina izazvalo je sve više pitanja o njihovom utjecaju na lokalne zajednice. Dosadašnja istraživanja upozoravala su na pritisak koji takvi objekti stvaraju na elektroenergetsku mrežu i vodne resurse, kao i na rast troškova komunalnih usluga. Novo istraživanje sada ukazuje na još jedan učinak: toplinu koju ispuštaju podatkovni centri mogu osjetiti i okolna naselja.

Znanstvenici koji su proučavali objekte u gradovima Mesi i Chandleru, na širem području Phoenixa, utvrdili su da temperature zraka u smjeru u kojem puše vjetar od podatkovnih centara mogu biti i do dva stupnja Celzija više nego na suprotnoj strani. Rezultati su objavljeni 18. svibnja u Journal of Engineering for Sustainable Buildings and Cities.

Istraživanje je obuhvatilo podatkovni centar snage 36 MW u Mesi te kampus od 169 MW u Chandleru. U oba slučaja povišene temperature zabilježene su do otprilike pola kilometra od ruba kompleksa, a ti nalazi pojačavaju zabrinutost zbog takozvanog urbanog toplinskog otoka, fenomena u kojem su gradska područja osjetno toplija od okolice.

To je osobito važno u gradovima poput Mese i Chandlera, gdje su ljetne vrućine već sada ozbiljan javnozdravstveni problem.

Voditelj istraživanja David Sailor s Državnog sveučilišta Arizone upozorio je da i relativno mali porast temperature može imati stvarne posljedice. 'Čak i ako ti podatkovni centri povećavaju toplinski otok za samo jedan ili dva stupnja, to i dalje može imati vrlo značajan utjecaj na naše živote', rekao je u priopćenju.