Altman i Musk se opet prepucavaju po X-u

Povod za novu prepirku bila je Altmanova objava u kojoj je pohvalio najnoviji OpenAI-jev model umjetne inteligencije 5.6 Sol. 'Brojni pokazatelji sugeriraju da je 5.6 Sol trenutno najbolji model umjetne inteligencije na svijetu. Ali najpouzdaniji način da to znate jest činjenica da je Elon ponovno opsjednut mnome', napisao je Altman na X-u.

Sukob između izvršnog direktora OpenAI-ja Sama Altmana i vlasnika SpaceXAI-ja Elona Muska ponovno se rasplamsao na društvenoj mreži X, ovaj put nakon što je Apple podnio tužbu protiv OpenAI-ja , tvrtke io i dvojice bivših Appleovih zaposlenika zbog navodne krađe poslovnih tajni.

Musk je ubrzo odgovorio nizom objava u kojima je Altmana ponovno nazvao 'Scam Altman', aludirajući na svoje dugogodišnje optužbe da je OpenAI iznevjerio prvotnu neprofitnu misiju zbog koje je osnovan. Altman mu nije ostao dužan. 'Prijatelju, ti si taj koji ulagačima na burzi prodaje priču o kratkoročnim svemirskim podatkovnim centrima', napisao je, prozivajući Muskov plan razvoja podatkovnih centara u svemiru.

Musk je uzvratio kako će SpaceX s njihovim lansiranjem započeti već sljedeće godine te se našalio da Altman može doći u posjet 'ako mu to dopusti probacijski službenik'.

U tužbi podnesenoj saveznom sudu u Kaliforniji, Apple je naveo kako je OpenAI poticao Appleove zaposlenike koje je regrutirao da dijele povjerljive informacije. Navodi se kako su zaposlenici čak dobivali upute kako izbjeći nadzor prilikom preuzimanja poslova u OpenAI-u. >>>Cijeli članak<<<

Iz OpenAI-ja odbacili su optužbe, poručivši kako 'nemaju nikakav interes za poslovne tajne drugih kompanija'.

Musk je ipak iskoristio priliku za novi napad. 'Nakon što ste ukrali open source AI dobrotvornu organizaciju, sada ste ukrali i svu Appleovu tehnologiju za telefone! Što vam je sljedeće na redu?' napisao je na X-u. Na tu posljednju prozivku Altman zasad nije odgovorio.

Sukob traje godinama

Musk i Altman zajedno su osnovali OpenAI 2015. godine, no ubrzo su se razišli zbog neslaganja oko upravljanja tvrtkom, financiranja i njezina razvoja. Musk je napustio OpenAI, a 2023. pokrenuo konkurentsku tvrtku xAI, koja je danas dio SpaceXAI-ja.

Godine 2024. tužio je OpenAI, Altmana i predsjednika tvrtke Grega Brockmana, tvrdeći da su ga doveli u zabludu jer je organizacija, koju je podupirao kao neprofitni projekt, kasnije razvila profitni poslovni model. Savezni porotnički sud u svibnju je odbacio njegove zahtjeve, a Musk je najavio žalbu, piše Business Insider.