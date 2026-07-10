OpenAI predstavio 'jeftiniji' GPT-5.6: Tri nova AI modela za različite zadatke

Prema navodima tvrtke, Sol je najnapredniji model u ponudi i namijenjen je zahtjevnijim zadacima, Terra zauzima srednji segment dok je Luna zamišljena kao cjenovno pristupačnija opcija . Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman izjavio je da su novi modeli znatno učinkovitiji i isplativiji od prethodne generacije. Kao primjer naveo je da Sol tijekom programerskih zadataka troši 54 posto manje tokena, što bi trebalo smanjiti troškove korištenja uz zadržavanje visokih performansi.

OpenAI je predstavio novu generaciju svojih modela umjetne inteligencije pod nazivom GPT-5.6 . Ona se sastoji od tri modela – Sol, Terra i Luna – namijenjenih različitim vrstama primjene, od razvoja softvera i poslovnih zadataka do znanstvenih istraživanja.

Poseban naglasak stavljen je na područje kibernetičke sigurnosti. OpenAI opisuje GPT-5.6 kao svoj dosad najsposobniji model za sigurnosne primjene, navodeći da postiže vrhunske rezultate uz manju potrošnju tokena.

Model je namijenjen obrambenim sigurnosnim aktivnostima poput modeliranja prijetnji, analize i ispravljanja programskog koda te provođenja takozvanog blue teaminga, odnosno simuliranja napada na vlastite sustave kako bi se otkrile sigurnosne slabosti prije nego što ih iskoriste stvarni napadači.

OpenAI je predstavio i ChatGPT Work, novi alat namijenjen poslovnim korisnicima. Dostupan je za stolna računala, web i mobilne uređaje, a zamišljen je kao pomoćnik za svakodnevne uredske poslove poput izrade dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija.

Predstavljanje je uslijedilo u razdoblju pojačane konkurencije na tržištu umjetne inteligencije, nakon što su ovoga tjedna nove modele prezentirali SpaceXAI i Meta. OpenAI pritom posebno uspoređuje svoje modele s ponudom tvrtke Anthropic, koja posljednjih godina jača svoju poziciju među poslovnim korisnicima.

Tvrtka se poziva na rezultate ljestvice Artificial Analysis Coding Agent Index, prema kojima Sol postiže najbolje rezultate među modelima za programiranje. OpenAI tvrdi da on nadmašuje Anthropicov model Fable 5 uz manje od polovice utrošenih izlaznih tokena, manje od polovice vremena izvršavanja te približno trećinu niže troškove. Prema istim podacima, Terra ostvaruje nešto bolje rezultate od Fablea 5, a Luna nadmašuje model Opus 4.8.