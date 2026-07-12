Apple podigao tužbu protiv OpenAI-ja: Kradu nam poslovne tajne!

Kao optuženici navedena su dva bivša zaposlenika Applea koji sad rade za OpenAI. Tang Tan pomagao je u dizajniranju iPhonea, Apple Watcha i Ipoda, a sad je glavni direktor za hardver u OpenAI, dok je Chang Liu bivši inženjer elektrotehnike koji je u Appleu navodno radio na nekim od najosjetljivijih faza u razvoju Appleovih proizvoda prije prelaska u OpenAI.

'Ovaj slučaj se odnosi na bivše zaposlenike Applea koji kradu Appleove poslovne tajne u korist OpenAI-a . Apple podnosi ovu tužbu kako bi tome stao na kraj', stoji u tužbi.

Glasnogovornik OpenAI-ja istaknuo je kako tvrtka još uvijek pregledava sve detalje tužbe, ali i dodao kako 'nemaju interes za poslovnim tajnama drugih tvrtki'.

Kako piše Reuters, tužba bi mogla postaviti temelje oko toga tko će kontrolirati buduće AI uređaje, jer obje tvrtke navodno razvijaju takve uređaje. Apple već dugo radi na razvoju vlastite AI koju, u kombinaciji s drugim modelima, ugrađuje u svoje uređaje, a OpenAI već dugo radi na vlastitom AI uređaju za koji se šuška da bi mogao biti telefon ili potpuno novi uređaj.

Napetosti između ova dva tehnološka diva traju već dugo.

'Apple je OpenAI doživljavao kao partnera, a sad se sve više pretvara u potencijalnog rivala. S druge strane, OpenAI pokušava smanjiti svoju ovisnost o iPhoneu i izgraditi izravnu vezu s korisnicima', istaknuo je analitičar PP Foresighta, Paolo Pescatore za Reuters.

Prema Reutersovim podacima, više od 400 bivših Appleovih zaposlenika sad radi u OpenAI.

'OpenAI zapošljava zaposlenike koji su imali pristup povjerljivim informacijama u Appleu, no to ne daje pravo OpenAI-u da koristi te informacije kako bi pokrenuo razvoj vlastitog hardvera', stoji u tužbi.

Da bi ovo potencijalno mogla biti ozbiljna tužba koja bi mogla ostaviti trajni trag na obje tvrtke, slaže se i profesor Mark Lemley sa Pravnog fakulteta Stanford. Istaknuo je za Reuters kako tužba ima potencijal pretvoriti se u veoma velik slučaj, ali i dodaje kako neke od stvari koje Apple navodi nisu ilegalne u Kaliforniji.

'No ako Appleove optužbe da su zaposlenici uzeli povjerljive dokumente sa sobom i da OpenAI koristi te dokumente, budu dokazane, to je veliki problem za OpenAI', istaknuo je profesor Lemley.

Čak i ako su optužbe neutemeljene, sama tužba mogla usporiti OpenAI-ove hardverske ambicije i dodatno oslabiti već načeto partnerstvo između ove dvije tvrtke.

Podsjetimo, ove dvije tvrtke potpisale su partnerstvo 2024. godine i tada je Apple najavio integraciju OpenAI-jevog chatbota ChatGPT u svojim uređajima. U međuvremenu je OpenAI kupio startup io Products, koji je pokrenuo bivši Appleov dugogodišnji dizajner Jony Ive, te su najavili razvoj potpuno novog AI uređaja.