Objavljen konačni plasman Hrvatske na SP-u: Evo gdje su Vatreni završili

Ispred Hrvatske nalaze se Obala Bjelokosti, Njemačka i Nizozemska, dok su iza nje ostali Japan, Australija i Demokratska Republika Kongo, donosi FIFA.

Hrvatska je Svjetsko prvenstvo zaključila na 20. mjestu među 48 sudionika. Vatreni su odigrali četiri utakmice, ostvarili dvije pobjede i dva poraza te turnir završili s gol-razlikom 6:7.

Najslabiji plasman još od 2006. godine

Hrvatska je natjecanje završila u šesnaestini finala, u kojoj je izgubila od Portugala 2:1. Bio je to njezin najslabiji plasman na svjetskim prvenstvima od 2006. godine, kada je generacija koju je vodio Zlatko Kranjčar zauzela 22. mjesto. Jasno, ako izuzmemo 2010. kad se Hrvatska nije plasirala na SP-u u JAR-u.

Vatreni su u prethodna dva nastupa osvojili dvije medalje - srebro u Rusiji 2018. te broncu u Kataru 2022. godine. Ovoga puta njihov je put završio već u prvoj utakmici nokaut-faze.

Unatoč ranijem ispadanju, Hrvatska je i na ovom turniru ostvarila dvije pobjede. U konačnom poretku završila je s istim brojem bodova kao Obala Bjelokosti, ali iza nje zbog slabije gol-razlike.

Svi hrvatski plasmani na svjetskim prvenstvima

1998. - 3. mjesto, izbornik Miroslav Ćiro Blažević

2002. - 23. mjesto, izbornik Mirko Jozić

2006. - 22. mjesto, izbornik Zlatko Kranjčar

2010. - Hrvatska se nije plasirala, izbornik Slaven Bilić

2014. - 19. mjesto, izbornik Niko Kovač

2018. - 2. mjesto, izbornik Zlatko Dalić

2022. - 3. mjesto, izbornik Zlatko Dalić

2026. - 20. mjesto, izbornik Zlatko Dalić

Hrvatska je tako u sedam nastupa na svjetskim prvenstvima osvojila čak tri medalje - dvije bronce i jedno srebro. Dalić je vodio Vatrene na posljednja tri Mundijala, a nakon dva povijesna rezultata njegov je treći turnir završen na 20. mjestu