Svjetske isporuke mobitela oštro pale: Za sve je kriva umjetna inteligencija

Nestašica zadaje najviše problema proizvođačima jeftinijih mobitela i proizvodnja uređaja nižeg cjenovnog razreda postaje manje isplativa, istaknuli su analitičari Counterpoint Researcha u izvješću s početka lipnja.

Glavni uteg sektoru bila je i u razdoblju od travnja do lipnja nestašica i daljnji skok cijena memorijskih čipova , budući da dobavljači daju prednost klijentima iz sektora podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju (AI).

U razdoblju od travnja do lipnja svjetske isporuke pametnih telefona pale su za 11 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, kliznuvši na najnižu razinu u 13 godina, objavila je savjetodavna kompanija.

Posljedice nestašice osjetit će se još snažnije kada se rasprodaju zalihe stvorene prije poremećaja u opskrbi, upozorili su, napominjući da bi neki modeli jeftiniji od 150 američkih dolara mogli nestati iz trgovina.

Teret viših cijena komponenti proizvođači elektronike već su prenijeli na potrošače, podižući cijene, osobito za uređaje iz najnižeg i srednjeg cjenovnog ranga, koji imaju i najveći udio u svjetskim isporukama.

Tako su najoštriji pad isporuka u drugom tromjesečju u skupini pet najvećih proizvođača pametnih telefona zabilježile kineske kompanije Xiaomi, Oppo i Vivo, budući da najveći udio njihovih proizvoda pripada upravo u te dvije cjenovne kategorije.

Najveći rast među pet vodećih proizvođača bilježio je pak Samsung, koji se vratio na prvo mjesto na ljestvici najvećih dobavljača, s udjelom u tržištu od 24 posto, izračunali su u Counterpoint Researchu. Južnokorejskoj kompaniji vjetar u leđa dala je snažna prodaja modela iz serije Galaxy S26, bolja dostupnost proizvoda te manje poskupljenja na tržištima poput Indije i Bliskog istoka.

I američki Apple bilježio je u drugom kvartalu rast isporuka, za tri posto. Udio kompanije na svjetskom tržištu tako je u proteklom tromjesečju dosegnuo 20 posto, zahvaljujući kontinuirano snažnoj potražnji za modelima iPhone te stabilnim cijenama.

Analitičari ipak očekuju da će i Apple u nadolazećim mjesecima podići cijene.

Svjetske isporuke mobitela ove će godine pasti za 14 posto, potvrdili su stručnjaci Counterpointa prognozu iz lipnja, a nestašica memorijskih čipova protegnut će se i na 2027. godinu, upozorili su u novom izvješću.