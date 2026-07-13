Kina i Rusija imaju opaki plan: Procurili dokumenti o tajnom vojnom savezu

Do jeseni 2023. godine Starlink je postao jedan od najvažnijih elemenata ukrajinske obrane. Satelitska mreža SpaceXAI-a povezivala je vojnike na bojištu, omogućavala upravljanje dronovima, koordinaciju topništva i medicinskih evakuacija te održavala komunikaciju ondje gdje je druga infrastruktura bila uništena. U trenutku u kojem je sustav postao nezamjenjiv za Ukrajinu, Kina i Rusija počele su razrađivati zajedničke planove za to kako ga neutralizirati

Tajni dokumenti do kojih su došli The Insider, Der Spiegel i Le Monde otkrivaju mnogo širu sliku od samih planova za rušenje satelitske mreže Elona Muska. Pokazuju da su Moskva i Peking posljednjih godina izgradili strukturirani vojno-tehnološki savez koji obuhvaća razvoj protuzračne obrane, antisatelitskog oružja, autonomnih borbenih dronova, oklopnih vozila i vojne avijacije. Dokumenti također ozbiljno dovode u pitanje dugogodišnje kineske tvrdnje o neutralnosti u ratu u Ukrajini. Do rujna 2023. godine Starlink je već bio okosnica ukrajinskih komunikacija. Medicinsko osoblje koristilo je terminale za koordinaciju evakuacija, topničke postrojbe za korekciju paljbe, a operateri bespilotnih letjelica za upravljanje dronovima u stvarnom vremenu.

'Starlink je danas zapravo krvotok naše cjelokupne komunikacijske infrastrukture', izjavio je tadašnji ukrajinski ministar digitalne transformacije, a danas ministar obrane Mihailo Fedorov. Samo dva mjeseca kasnije SpaceXAI je isporučio Ukrajini više od 40.000 terminala. Američki dužnosnici opisivali su taj sustav kao praktički nezamjenjiv za ukrajinske ratne operacije. U isto vrijeme, tisućama kilometara dalje, u kineskom Guangzhouu održavao se zatvoreni sastanak predstavnika vodećih kineskih svemirskih i obrambenih institucija, a jedna od glavnih tema bila je kako ga neutralizirati. Tema sastanka nije bila slučajna jer se Starlink posljednjih godina našao u središtu geopolitičkog paradoksa koji utjelovljuje Muskovo poslovno carstvo. S jedne je strane SpaceXAI postao jedan od najvažnijih partnera američkog Pentagona. Tvrtka lansira američke vojne i obavještajne satelite, a njezina vojna mreža Starshield razvija sigurnu satelitsku komunikaciju za američke oružane snage. S druge je strane Tesla velik dio svog poslovanja temelji upravo na Kini. Najveća tvornica električnih automobila nalazi se u Šangaju, a poslovanje joj uvelike ovisi o potpori vlasti i dobrim odnosima s Komunističkom partijom Kine. Tajni dokumenti razotkrivaju vojni savez Materijali do kojih su došli istraživački novinari sastoje se od četiri prezentacije predstavljene na Trećem kinesko-ruskom vojno-tehničkom forumu održanom u Guangzhouu u studenome 2023. godine te potpisanog bilateralnog protokola sa sastanka održanog nekoliko mjeseci ranije u Moskvi. Dokumenti pokazuju da vojna suradnja dviju zemalja obuhvaća razvoj svemirskog oružja, integriranih sustava protuzračne i proturaketne obrane, autonomnih rojeva dronova, oklopnih vozila nove generacije i vojne avijacije. Takav opseg suradnje sugerira da partnerstvo odavno nadilazi političku retoriku te prerasta u zajednički program razvoja naprednih vojnih tehnologija koje bi svaka država pojedinačno mnogo teže razvila. 'Nalazi o znatnom opsegu kineske potpore ruskoj vojsci iznimno su zabrinjavajući. Kina mora znati da ovo krši samu srž europskih sigurnosnih interesa', izjavio je za Der Spiegel njemački zastupnik za vanjsku politiku Johann Wadephul. Dokumenti također pokazuju da kineski i ruski stratezi zajednički promatraju međunarodni sigurnosni poredak. U jednoj od prezentacija navodi se da je SAD 'okružio Kinu i Rusiju u obliku slova C' raspoređivanjem stotina borbenih zrakoplova F-35 u Europi te da Washington kontinuirano povećava razinu prijetnje.