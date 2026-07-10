Zbog teške bolesti napušta jednu od ključnih funkcija u OpenAI-ju

Simo je na društvenoj mreži X otkrila da boluje od sindroma posturalne ortostatske tahikardije (POTS), kroničnog poremećaja autonomnog živčanog sustava koji joj je dijagnosticiran 2019. godine. Navela je da je posljednjih godina provela 'bezbrojne sate u liječničkim ordinacijama, suočavajući se sa simptomima, terapijama, osiguranjem, neizvjesnošću i svim nevidljivim obavezama koje dolaze uz život pacijenta'.

Na bolovanje je otišla još u travnju, kada je njezine odgovornosti privremeno preuzeo predsjednik OpenAI-ja Greg Brockman. 'Kada sam otišla na dopust, mnogi su mi rekli da sam hrabra jer sam zdravlje stavila na prvo mjesto. Istina je da ovu odluku donosim tek sada zato što je mnogo puta prije nisam uspjela donijeti', napisala je Simo.

U OpenAI je došla 2025. kako bi vodila poslovanje povezano s aplikacijama i pomogla tvrtki u sljedećoj fazi rasta. Prije toga bila je glavna izvršna direktorica Instacarta, gdje je predvodila izlazak tvrtke na burzu, a više od desetljeća obnašala je vodeće funkcije u Meti, uključujući i poziciju čelnice Facebooka.

Prisjetila se i savjeta koji joj je tada dao izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg. Kada joj je Facebook ponudio godinu dana plaćenog zdravstvenog dopusta, odmah ga je odbila. 'Rekao mi je da moram igrati na duge staze. Voljela bih da sam ga poslušala', napisala je.

Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman zahvalio joj je na doprinosu tvrtki i podršci tijekom njezina mandata, istaknuvši da je zahvalan i na njihovu prijateljstvu. Objavila je da odlazi u razdoblju kada OpenAI ubrzano širi poslovanje i priprema se za novu fazu razvoja nakon povjerljive prijave za izlazak na burzu, iako datum inicijalne javne ponude još nije objavljen, piše CNBC.