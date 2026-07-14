Sumnja u Dublin sve veća: Je li Irska američki trojanski konj u Europi?

Irska je početkom srpnja preuzela šestomjesečno predsjedanje Vijećem Europske unije, no njezina nova uloga već izaziva prijepore u Bruxellesu

Dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pojačava pritisak na Europsku uniju kako bi ublažila ili izuzela američke tehnološke kompanije od europskih digitalnih propisa, raste zabrinutost vezana uz to može li Dublin u takvim okolnostima djelovati nepristrano. Kritičari upozoravaju na snažne gospodarske i porezne veze Irske s američkim tehnološkim divovima poput Applea, Microsofta i Mete, zbog čega se sve češće postavlja pitanje predstavlja li ta zemlja svojevrsnog 'trojanskog konja' američkih interesa u Europskoj uniji, piše WiWo.

Trump želi ublažiti europska pravila Preuzimanje predsjedanja dolazi u osjetljivom trenutku za europsku digitalnu politiku. Washington posljednjih mjeseci intenzivno pokušava oslabiti europske propise koji uređuju poslovanje velikih digitalnih platformi, tvrdeći da su oni usmjereni protiv američkih kompanija. Iz Bruxellesa, međutim, poručuju da se pravila jednako primjenjuju na europske i strane tvrtke te odbacuju optužbe o diskriminaciji američkih tehnoloških divova. Trumpova administracija više je puta zaprijetila sankcijama, a američki predsjednik spominjao je i mogućnost uvođenja carina do 100 posto državama članicama koje uvedu digitalni porez. Pismo znanstvenika i europarlamentaraca Zabrinutost zbog moguće pristranosti pojačalo je pismo skupine od 60 uglednih znanstvenika upućeno Europskoj komisiji. U njemu se traži da se Irska izuzme iz pregovora o zakonodavstvu koje se odnosi na porezna pitanja zbog, kako navode, upitne dosadašnje zaštite digitalnih prava i fiskalnih interesa Europske unije. Autori pisma upozoravaju na dugogodišnje bliske odnose irskih vlada s velikim američkim tehnološkim kompanijama.

Slične zabrinutosti izrazili su i zastupnici u Europskom parlamentu. Andreas Schwab, glasnogovornik pučana za unutarnje tržište i jedan od pregovarača o Aktu o digitalnim tržištima (DMA), poručio je da nitko ne dovodi u pitanje pravo Irske da predsjeda Vijećem EU-a, ali da postoje očiti sukobi interesa. 'Učinkovita i nepristrana provedba europskog digitalnog zakonodavstva sada je važnija nego ikad', upozorio je Schwab u pismu upućenom europskom povjereniku za pravosuđe Michaelu McGrathu. Meta, Google i optužbe za slabu provedbu pravila Kritike se odnose ponajprije na rad irske Komisije za zaštitu podataka (DPC), nadležne za nadzor većine najvećih tehnoloških kompanija upravo zato što one imaju europska sjedišta u Irskoj. Predsjednica DPC-a nedavno je priznala da u gotovo deset godina od stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) nije završena nijedna velika europska istraga protiv Googlea ili njegovih podružnica. U slučaju Mete tek je intervencija Europskog odbora za zaštitu podataka dovela do rekordne kazne od 1,2 milijarde eura izrečene 2023. godine, a irski regulator prvotno je predlagao da se kompaniji uopće ne odredi novčana kazna. Europski parlament također upozorava da dio visokih kazni koje je izrekla irska Komisija nikada nije uspješno naplaćen.