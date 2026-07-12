Posipali se pepelom: Nakon puno kritika Meta isključila kontroverznu AI značajku

'Naša je namjera bila pružiti koristan i kreativan alat te dati ljudima kontrolu nad time može li se njihov javni sadržaj koristiti na ovaj način', stoji u izjavi iz Mete u kojoj dodaju da ta značajka više nije dostupna.

Značajka koja je korisnicima Instagrama omogućavala da pomoću umjetne inteligencije generiraju i mijenjaju fotografije s javnih profila na Instagramu, tako će ipak biti ugašena.

Podsjetimo, Meta je početkom tjedna pokrenula Muse Image, svoj model za generiranje slika, koji je integrirala u Meta AI chatbot. Model može koristiti bilo koju učitanu fotografiju, a korisnicima omogućuje izravno uređivanje generiranih slika. Značajka je automatski bila uključena za sve korisnike koji imaju javne profile na Instagramu, a naišla je na osude i kritike iako je Meta ugradila mogućnost da korisnici ugase tu mogućnost, jer takvu mogućnost nije javno komunicirala.

Najpoznatiji sindikat holivudskih glumaca, SAG-AFTRA pozvao je svoje članove i ostale korisnike Instagrama da isključe spomenutu značajku, a nakon što je Meta objavila ukidanje značajke, pozdravili su takav potez.

'S obzirom na opasnosti digitalnih replika bez pristanka koje su svima dobro poznate, značajka koja je poticala takvo ponašanje je nerazumna. Cijenimo njezin prekid. To je odgovorna stvar', rekao je glasnogovornik sindikata, a prenosi Reuters.