Vlada popušta jednoj skupini kojoj je zaprijetila novim nametima, evo i kome

Kako doznaje Nova TV , vlada razmatra popuštanje obrtnicima , barem onima koji imaju godišnja primanja do 40 tisuća eura .

Obrtnici i dalje inzistiraju na tome da se njih ne treba oporezivati niti im se dirati doprinosi, dok su poduzetnici protiv novih nameta bez razgovora.

'Pristali bismo na razmjerno povećanje poreza u slučaju da se analizama dostupnim u javnosti jasno potkrijepi da ne utječe na održivost malih poduzetnika paušalaca', kaže dopredsjednica poduzetničke udruge UGP Lana Šiljeg.

Mali iznajmljivači, kako tvrdi televizija, neće dobiti popust, no oni se i dalje nadaju kompromisu. Traže da novi nameti ne budu veći od 10 posto na godinu.

Od oporezivanja ekstraprofita Vlada ne odustaje, a konačan prijedlog mjera u proceduru bi trebao nakon ljeta.