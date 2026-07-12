Vlada popušta jednoj skupini kojoj je zaprijetila novim nametima, evo i kome

Pad inflacije naveo je Vladu na razmišljanje o novim kalkulacijama poreznih promjena koje su prošlog mjeseca uznemirile čitav niz skupina, a ponajviše paušalne obrtnike
Kako doznaje Nova TV, vlada razmatra popuštanje obrtnicima, barem onima koji imaju godišnja primanja do 40 tisuća eura.
Obrtnici i dalje inzistiraju na tome da se njih ne treba oporezivati niti im se dirati doprinosi, dok su poduzetnici protiv novih nameta bez razgovora.
'Pristali bismo na razmjerno povećanje poreza u slučaju da se analizama dostupnim u javnosti jasno potkrijepi da ne utječe na održivost malih poduzetnika paušalaca', kaže dopredsjednica poduzetničke udruge UGP Lana Šiljeg.
Mali iznajmljivači, kako tvrdi televizija, neće dobiti popust, no oni se i dalje nadaju kompromisu. Traže da novi nameti ne budu veći od 10 posto na godinu.
Od oporezivanja ekstraprofita Vlada ne odustaje, a konačan prijedlog mjera u proceduru bi trebao nakon ljeta.
Što sve donose antiinflacijske mjere?
Podsjetimo, Vlada je krajem svibnja predstavila novi paket antiinflacijskih mjera kojim želi usporiti rast cijena, 'ohladiti' domaću potražnju i zadržati proračunski deficit pod kontrolom. Paket se sastoji od nastavka subvencija za energente i ograničavanja cijena dijela proizvoda, ali i niza fiskalnih mjera koje uključuju veće poreze za dio građana i poduzeća te strožu kontrolu državne potrošnje.
Najveća novost je uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže srednjih i velikih tvrtki. Prema dosad objavljenim detaljima, dodatni porez iznosit će 50 posto na dio dobiti koji se smatra prekomjernim, odnosno ostvarenim iznad propisanog praga profitne marže.
Veće porezno opterećenje očekuje i privatne iznajmljivače. Njima će se povećati godišnji paušal po krevetu, pri čemu Vlada podiže minimalne iznose paušalnog poreza, iako konačni rasponi ovise o turističkoj razvijenosti pojedine jedinice lokalne samouprave.
Promjene zahvaćaju i paušalne obrtnike. Vlada planira progresivnije oporezivanje, pri čemu će oni s višim prihodima plaćati veće poreze i doprinose nego dosad, kako bi se smanjile razlike između paušalnog i redovnog oporezivanja.
S druge strane, umirovljenici su jedina skupina kojoj se porezno opterećenje smanjuje: od početka iduće godine planira se ukidanje poreza na dohodak na mirovine, što bi povećalo neto mirovine za oko 550.000 umirovljenika.
Uz porezne izmjene, Vlada planira usporiti rast državne potrošnje, zadržati moratorij na administrativne cijene koje određuju država i državne tvrtke te nastaviti subvencionirati cijene električne energije, plina i goriva. Cilj cijelog paketa jest postupno spuštanje inflacije prema razini od oko dva posto tijekom idućeg razdoblja.