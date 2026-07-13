Rani znakovi napada na vaš uređaj mogu biti suptilni. Pogledajte kako ih prepoznati

Rani znakovi upada u korisnički račun ili uređaj mogu biti suptilni i lako ih je zanemariti. Oni mogu brzo prerasti u puno veći problem, pa biste trebali odmah djelovati kako biste spriječili ozbiljne posljedice.

Neočekivana promjena lozinke ili zahtjev za dvostupanjsku provjeru identiteta (2FA)

Ako dobivate zahtjeve za poništavanje lozinke, tekstualne poruke ili e-poruke s kodom za 2FA koje niste pokrenuli, netko gotovo sigurno pokušava dobiti pristup vašim računima. U slučaju upozorenja 2FA, napadači možda već imaju vaše primarne vjerodajnice. Hakeri će pokušati koristiti taktike kao što je prompt bombarding, što uključuje slanje desetaka obavijesti na vaš uređaj u kratkom vremenu, i lažiranje telefona.

Imajte na umu to da, iako 2FA dodaje sloj sigurnosti, kodovi SMS-a i e-pošte mogu lako biti ukradeni, pa biste trebali promijeniti lozinku i prijeći na metode višestupanjske zaštite, poput biometrije ili fizičkog ključa, ako je to moguće.

Promijenite lozinku ako vidite nepoznate pokušaje prijave

Slično tome, obavijest o pokušaju prijave kada ne pokušavate pristupiti svom računu razlog je za zabrinutost, dovoljan za promjenu lozinke i provjeru jesu li metode oporavka ispravne.

Na pojedinim platformama možete vidjeti aktivne sesije i gdje je sve vaš račun prijavljen. Pronađete li lokacije ili uređaje koje ne prepoznajete, odjavite se posvuda i ažurirajte svoje vjerodajnice.

Ako koristite virtualne privatne mreže (VPN), imajte na umu to da legitimne sesije mogu izgledati kao sumnjive.

Neuobičajeno ponašanje uređaja

Ako se vaš mobitel ili računalo iznenada počnu drugačije ponašati, trebali biste istražiti jesu li ugroženi.

Evo nekoliko znakova upozorenja:

brzo pražnjenje baterije i/ili pregrijavanje kada se uređaj ne koristi

zaslon svijetli ili ostaje uključen bez vidljivog razloga

indikatorska svjetla kamere ili mikrofona neočekivano se aktiviraju

procesi uređaja, kao što je gašenje, traju dulje od uobičajenog

aplikacije se same pokreću i/ili ruše ili se pojavljuju skočni prozori bez objašnjenja

neuobičajeni zahtjevi za dopuštenjima

nagli skokovi u korištenju podataka.

Zlonamjerni softver može biti uzrok ovih čudnih ponašanja, iako mogu biti i rezultat hardverskih ili softverskih problema.

Provjerite postoje li nadogradnje sustava i aplikacija koje bi mogle riješiti problem poznatim ispravcima programskih pogrešaka. Ako to ne promijeni ponašanje, trebali biste skenirati uređaj kako biste otkrili je li na njega instaliran zlonamjerni softver.

Nepoznate aplikacije

Pronađete li aplikaciju za koju ne znate kako se našla na uređaju, trebali biste biti sumnjičavi jer bi to mogao biti špijunski softver ili drugi oblik zlonamjernog softvera koji hakerima omogućuje krađu podataka ili praćenje vaše aktivnosti.

Ti se programi čak mogu sakriti s vašeg početnog zaslona ili maskirati u nešto benignije.

Stoga biste trebali redovito provjeravati što se nalazi na njemu te pregledavati dopuštenja i postavke aplikacija.