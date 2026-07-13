Rani znakovi napada na vaš uređaj mogu biti suptilni. Pogledajte kako ih prepoznati

Naizgled mali problemi mogu brzo prerasti u puno veće, pa biste trebali odmah djelovati kako biste spriječili ozbiljne posljedice
Rani znakovi upada u korisnički račun ili uređaj mogu biti suptilni i lako ih je zanemariti. Oni mogu brzo prerasti u puno veći problem, pa biste trebali odmah djelovati kako biste spriječili ozbiljne posljedice.
Evo pregleda znakova za uzbunu na koje treba obratiti pozornost.
Neočekivana promjena lozinke ili zahtjev za dvostupanjsku provjeru identiteta (2FA)
Ako dobivate zahtjeve za poništavanje lozinke, tekstualne poruke ili e-poruke s kodom za 2FA koje niste pokrenuli, netko gotovo sigurno pokušava dobiti pristup vašim računima. U slučaju upozorenja 2FA, napadači možda već imaju vaše primarne vjerodajnice. Hakeri će pokušati koristiti taktike kao što je prompt bombarding, što uključuje slanje desetaka obavijesti na vaš uređaj u kratkom vremenu, i lažiranje telefona.
Imajte na umu to da, iako 2FA dodaje sloj sigurnosti, kodovi SMS-a i e-pošte mogu lako biti ukradeni, pa biste trebali promijeniti lozinku i prijeći na metode višestupanjske zaštite, poput biometrije ili fizičkog ključa, ako je to moguće.
Promijenite lozinku ako vidite nepoznate pokušaje prijave
Slično tome, obavijest o pokušaju prijave kada ne pokušavate pristupiti svom računu razlog je za zabrinutost, dovoljan za promjenu lozinke i provjeru jesu li metode oporavka ispravne.
Na pojedinim platformama možete vidjeti aktivne sesije i gdje je sve vaš račun prijavljen. Pronađete li lokacije ili uređaje koje ne prepoznajete, odjavite se posvuda i ažurirajte svoje vjerodajnice.
Ako koristite virtualne privatne mreže (VPN), imajte na umu to da legitimne sesije mogu izgledati kao sumnjive.
Neuobičajeno ponašanje uređaja
Ako se vaš mobitel ili računalo iznenada počnu drugačije ponašati, trebali biste istražiti jesu li ugroženi.
Evo nekoliko znakova upozorenja:
- brzo pražnjenje baterije i/ili pregrijavanje kada se uređaj ne koristi
- zaslon svijetli ili ostaje uključen bez vidljivog razloga
- indikatorska svjetla kamere ili mikrofona neočekivano se aktiviraju
- procesi uređaja, kao što je gašenje, traju dulje od uobičajenog
- aplikacije se same pokreću i/ili ruše ili se pojavljuju skočni prozori bez objašnjenja
- neuobičajeni zahtjevi za dopuštenjima
- nagli skokovi u korištenju podataka.
Zlonamjerni softver može biti uzrok ovih čudnih ponašanja, iako mogu biti i rezultat hardverskih ili softverskih problema.
Provjerite postoje li nadogradnje sustava i aplikacija koje bi mogle riješiti problem poznatim ispravcima programskih pogrešaka. Ako to ne promijeni ponašanje, trebali biste skenirati uređaj kako biste otkrili je li na njega instaliran zlonamjerni softver.
Nepoznate aplikacije
Pronađete li aplikaciju za koju ne znate kako se našla na uređaju, trebali biste biti sumnjičavi jer bi to mogao biti špijunski softver ili drugi oblik zlonamjernog softvera koji hakerima omogućuje krađu podataka ili praćenje vaše aktivnosti.
Ti se programi čak mogu sakriti s vašeg početnog zaslona ili maskirati u nešto benignije.
Stoga biste trebali redovito provjeravati što se nalazi na njemu te pregledavati dopuštenja i postavke aplikacija.
Povećan broj neželjenih poziva ili e-pošte
Dođe li do neočekivanog i naglog povećanja neželjenih poziva i poruka, moguće je da je pokrenut napad na vas.
Pripazite na obavijesti o povredi podataka, upotrijebite alate za nadgledanje mračnog weba u svom upravitelju lozinki ili provjerite web stranicu Have I Been Pwned.
Ne ignorirajte probne troškove na kreditnim karticama
Dobiju li hakeri pristup vašim financijskim računima, uključujući podatke o vašoj debitnoj ili kreditnoj kartici, mogli bi isprobati rade li vjerodajnice za plaćanje prije nego što prijeđu na veće kupnje i potpunu krađu identiteta.
Troškovi testiranja – koji mogu iznositi samo nekoliko centi – crvena su zastavica, stoga nemojte ignorirati neprepoznate transakcije.
Redovito provjeravajte svoje izvode.
Nove poruke e-pošte ili poruke označene kao pročitane
Ako vidite poruke u pristigloj pošti označene kao pročitane, a vi ih niste označili kao takve, to može biti zato što je netko dobio pristup vašem računu i pogledao ga na drugom uređaju.
Postoji nekoliko drugih znakova toga da su vaši računi za e-poštu ili poruke pod nadzorom ili ih se zlonamjerno koristi, kao što su kontakti koji prijavljuju da ste im poslali sumnjiv sadržaj – poveznice za krađu identiteta, zahtjeve za plaćanje ili neželjenu poštu – ili e-poruke u vašim poslanim ili zakazanim mapama koje ne prepoznajete.
Posumnjate li da je vaš račun ugrožen, što prije promijenite lozinku.
Ne možete pristupiti računu
Ako ste neočekivano izgubili pristup računu, to može biti zato što su ga hakeri već preuzeli ili su to pokušali i nisu se uspjeli prijaviti nekoliko puta. Isto vrijedi za račun na društvenoj mreži koji vam je odjednom zabranjen.
To može biti posljedica povrede podataka ili uspješnog pokušaja krađe identiteta. U svakom slučaju, možete to prijaviti platformi i pokušati oporaviti svoj račun.
Čudan sadržaj u povijesti streaminga
Ako vam algoritmi Netflixa, Spotifya ili YouTubea iznenada poslužuju sadržaj koji je daleko izvan vaših uobičajenih preferencija gledanja ili slušanja ili ako u svojoj povijesti pronađete stvari koje definitivno niste streamali, netko je možda dobio pristup vašem računu.
Ovo se samo po sebi možda ne čini kao velik problem, no može postati znatno veći ako su vaši podaci ugroženi. Promijenite lozinku i, ako možete, odjavite se sa svih uređaja, piše Life Hacker.