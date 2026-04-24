EU želi zabraniti AI alate koji generiraju gole fotografije bez pristanka, ali zapinje na ključnom pitanju

Prema nacrtu dokumenta u koji je imao uvid Politico , Europska komisija predlaže da se među intimne dijelove uključe 'genitalije, stidno područje, anus, potpuno izložena stražnjica te ženska bradavica'. Ostaje otvoreno pitanje treba li u definiciju uključiti i grudi, što je, kako se navodi, predmet političke rasprave.

U sklopu izmjena Zakona o umjetnoj inteligenciji (AI Act) , europski dužnosnici ovih dana raspravljaju o tome kako precizno definirati intimne dijelove tijela, a to je ključni element za planiranu zabranu tehnologija koje pomoću AI-a stvaraju seksualizirane ili gole prikaze stvarnih osoba bez njihova pristanka.

Pritisak da se to regulira porastao je nakon kontroverzi oko alata Grok, koji razvija tvrtka xAI Elona Muska. Taj je sustav ranije ove godine omogućavao generiranje seksualiziranih ili potpuno golih slika stvarnih osoba bez njihova pristanka.

Prema procjenama organizacija, u svega 11 dana generirano je oko tri milijuna takvih sadržaja, uključujući desetke tisuća spornih materijala koji uključuju maloljetnike. Platforma X u međuvremenu je ograničila funkcionalnosti tog alata, no politički pritisak nije splasnuo.

Zabrana deepfakeova - ali kako točno?

Europski parlament i Vijeće EU-a već su podržali zabranu AI sustava koji mogu generirati seksualizirane deepfake sadržaje stvarnih osoba.

No upravo definicija 'intimnih dijelova' pokazala se kao ključni problem. Previše precizna definicija mogla bi dovesti do nelogičnih situacija - gdje bi neki štetni sadržaji bili zabranjeni, a drugi ne - dok bi ona preopćenita prepustila previše prostora sudovima i regulatorima.

Jedan od sudionika pregovora upozorava da bi bez jasne definicije odluke o tome što je dopušteno, a što nije uvelike ovisile o kontekstu i interpretaciji.

Rasprave su u završnoj fazi šire reforme AI Acta, tzv. AI omnibus paketa, koji bi trebao pojednostaviti postojeća pravila o umjetnoj inteligenciji. Ključni pregovori između Europske komisije, država članica i Europskog parlamenta očekuju se krajem travnja, kada bi mogao biti postignut dogovor.