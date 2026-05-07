U Zagreb stiže prometni 'Big Brother': Semaforima će upravljati umjetna inteligencija

Grad Zagreb odabrao je 12 lokacija za koje će nabaviti pametnu signalizaciju opremljenu umjetnom inteligencijom koja će u stvarnom vremenu nadzirati promet, doznaje Jutarnji.

Na svakoj lokaciji nalazit će se uskokutni videodetekcijski senzori, koji raspoznaju vozila na udaljenosti do 60 metara prije semafora te mogu analizirati njihovo približavanje zaustavnoj crti, čime semafori dobivaju podatke u stvarnom vremenu, umjesto da rade po zadanim intervalima.

Širokokutni senzori će, pak, biti fokusirani na udaljenost do najviše 25 metara od raskrižja. Služit će za preciznu detekciju vozila prije prolaska kroz raskrižje.

Sustav neće raspoznavati i brojiti samo vozila, već i pješake te pratiti kretanje i mjeriti stajanje svih sudionika u prometu, kako bi utvrdio gdje nastaju gužve.