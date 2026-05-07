U Zagreb stiže prometni 'Big Brother': Semaforima će upravljati umjetna inteligencija

Sustav uskokutnih i širokoutnih senzora moći će pratiti i bilježiti informacije o vozilima, njihovim registracijama te pješacima i biciklistima, kako bi se u konačnici prilagodio interval semafora potrebama prometa, što bi trebalo doprinijeti smanjenju gužvi. Procijenjena nabavna cijena je milijun eura
Grad Zagreb odabrao je 12 lokacija za koje će nabaviti pametnu signalizaciju opremljenu umjetnom inteligencijom koja će u stvarnom vremenu nadzirati promet, doznaje Jutarnji.
Na svakoj lokaciji nalazit će se uskokutni videodetekcijski senzori, koji raspoznaju vozila na udaljenosti do 60 metara prije semafora te mogu analizirati njihovo približavanje zaustavnoj crti, čime semafori dobivaju podatke u stvarnom vremenu, umjesto da rade po zadanim intervalima.
Širokokutni senzori će, pak, biti fokusirani na udaljenost do najviše 25 metara od raskrižja. Služit će za preciznu detekciju vozila prije prolaska kroz raskrižje.
Sustav neće raspoznavati i brojiti samo vozila, već i pješake te pratiti kretanje i mjeriti stajanje svih sudionika u prometu, kako bi utvrdio gdje nastaju gužve.
Umjetna inteligencija i duboko učenje
Kako bi se povećala točnost prepoznavanja vozila, registracijskih oznaka i pješaka, sustav će koristiti umjetnu inteligenciju i tzv. duboko učenje, čime se očekuje da će biti precizniji u otežanim uvjetima poput kiše, magle ili mraka.
Reakcija sustava se ubrzava i zbog toga što se sva analitika obavlja unutar samih kamera. Pri raspoznavanju vozila i registracija, prednost će imati vozila javnog prijevoza i žurnih službi, pa bi im se po potrebi mogao osigurati nesmetani prolaz ktoz raskrižje.
Kamere će se moći okretati, naginjati i zumirati, pa će poslužiti i za nadzor nepropisnog parkiranja ili zadržavanja vozila.
Uz sve to, Grad Zagreb nabavlja i kamere za praćenje pješaka i biciklista na raskrižjima. Podaci o njima će se koristiti za planiranje prometnih strategija i prilagođavanje situacije tijekom radnih dana, vikenda i turističke sezone.
Središnji sustav
Svi podaci će se slijevati u središnji sustav upravljanja prometom, uz mogućnost prosljeđivanja vizualnih informacija o stanju na važnim raskrižjima. U središnjoj će aplikaciji biti objedinjeni svi videozapisi, prometne statistike, alarmi i analitičke informacije iz cijelog sustava, čime će se omogućiti prometno planiranje i optimizacija rada semafora.
Lokacije na kojima će se sustav Traffic Monitor nalaziti su: Avenija Dubrovnik - Ulica Trnsko - Ulica Radoslava Cimermana; Ulica Ljudevita Posavskog - Ulica Crvenog križa; Medpotoki - Karažnik; Oranice - Kožinčev put; Zagrebačka; Rotor Remetinec; Siniše Glavaševića - Vukomerec; Vrapčanska - Žagarova; Remetinečka; Jaruščica; Slavonska i pješački prijelazi na raskrižju cesta Ulica Mlinovi - Šestinska cesta.
Procijenjena vrijedost sustava, prema podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) iznosi 1.000.000 eura.