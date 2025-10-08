GLOBALNA UTRKA

EU predstavio dvije nove strategije za umjetnu inteligenciju, evo na čemu će biti fokus

L. Š.

08.10.2025 u 11:09

Izvor: Profimedia / Autor: Andre M. Chang / Zuma Press / Profimedia
Europska komisija predstavila je danas dvije nove strategije kojima želi osigurati da Europa ostane na čelu globalne utrke u području umjetne inteligencije (AI). Cilj je potaknuti njezino šire usvajanje u industriji i javnom sektoru te postaviti Europu kao svjetskog predvodnika u znanstvenim istraživanjima temeljenima na umjetnoj inteligenciji

Prva - Strategija za primjenu umjetne inteligencije - usmjerena je na ubrzavanje korištenja AI tehnologija u ključnim europskim industrijama i državnim institucijama. Druga - Strategija o umjetnoj inteligenciji u znanosti - ima za cilj ojačati europsku izvrsnost u istraživanjima, izgraditi vodeću znanstvenu infrastrukturu i privući najbolje talente u tom području.

'Umjetna inteligencija mijenja način na koji posluju poduzeća, kako funkcioniraju javne usluge i kako se razvija znanost', poručili su iz Komisije, dodajući da se novim dokumentima operacionalizira Akcijski plan za 'kontinent umjetne inteligencije' - program kojim EU želi postati globalni lider u razvoju pouzdane i etičke umjetne inteligencije.

Komisija navodi da je u proteklih šest godina Europa znatno napredovala u tehnološkoj infrastrukturi - 2018. imala je dva superračunala među deset najboljih na svijetu, a danas ih ima četiri. U tijeku su i planovi za izgradnju najmanje četiri do pet 'gigatvornica' koje će dodatno ojačati europske kapacitete za razvoj i primjenu AI sustava.

'Snažna istraživačka i inovacijska mreža, rastući broj startupa, visoka kvaliteta dostupnih podataka i tradicija suradničke znanosti predstavljaju temelj zbog kojeg je Europa u dobrom položaju da ubrza primjenu umjetne inteligencije u industriji i znanosti te osigura vodeću ulogu u globalnoj utrci za tehnologijama budućnosti', navode iz Komisije.

