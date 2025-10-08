Obožavatelji u šoku: Je li Taylor Swift doista koristila AI za promociju novog albuma?

Pop zvijezda Taylor Swift optužena je za korištenje umjetne inteligencije za promociju svog novog albuma The Life of A Showgirl. Umjetnica je napravila promociju u stilu lova na blago, u sklopu kojeg su obožavatelji trebali pronaći 12 narančastih vrata u 12 gradova širom svijeta (album ima 12 pjesama).

Na njima su bili QR kodovi koje je bilo moguće skenirati. Kodovi su otključali kratke video zapise. Neki od njih pokazuju moguća obilježja korištenja umjetne inteligencije.

Jedan video prikazuje kafić u stilu Art Nouveau, s uokvirenom slikom na zidu na kojoj je zamagljeni prikaz kuće. Tu je također i knjiga kojoj nedostaju slova, a srednji prst barmena se stapa s narančastim ubrusom koji stavlja na šank. Drugi QR kôd je u Barceloni doveo obožavatelje do videa teretane u visokoj zgradi s utezima i ručkama koje nisu baš kakve bi trebale biti.