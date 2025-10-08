Obožavatelji u šoku: Je li Taylor Swift doista koristila AI za promociju novog albuma?

Popularna pjevačica ranije je otvoreno govorila protiv deepfakeova i općenito umjetne inteligencije koja zamjenjuje ljudski rad i kreativnost
Pop zvijezda Taylor Swift optužena je za korištenje umjetne inteligencije za promociju svog novog albuma The Life of A Showgirl. Umjetnica je napravila promociju u stilu lova na blago, u sklopu kojeg su obožavatelji trebali pronaći 12 narančastih vrata u 12 gradova širom svijeta (album ima 12 pjesama).
Na njima su bili QR kodovi koje je bilo moguće skenirati. Kodovi su otključali kratke video zapise. Neki od njih pokazuju moguća obilježja korištenja umjetne inteligencije.
Jedan video prikazuje kafić u stilu Art Nouveau, s uokvirenom slikom na zidu na kojoj je zamagljeni prikaz kuće. Tu je također i knjiga kojoj nedostaju slova, a srednji prst barmena se stapa s narančastim ubrusom koji stavlja na šank. Drugi QR kôd je u Barceloni doveo obožavatelje do videa teretane u visokoj zgradi s utezima i ručkama koje nisu baš kakve bi trebale biti.
Zasad nema potvrde
Korištenje umjetne inteligencije za kreiranje videa nije novitet. OpenAI je, primjerice, još prošle godine predstavio Soru, alat tome namijenjen. Nedavno su lansirali njegovog nasljednika, skupa s društvenom mrežom za dijeljenje video uradaka. Ali, obožavatelje popularne pjevačice zaprepastilo je to što je, kako se čini, koristila umjetnu inteligenciju, iako je ranije otvoreno govorila protiv deepfakeova i općenito umjetne inteligencije koja zamjenjuje ljudski rad i kreativnost.
Prošle godine korisnici X-a dijelili su slike Swiftove izrađene uz pomoć umjetne inteligencije, u kojima je pružala podršku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tijekom njegove izborne kampanje. Tada je objavila kako je to prizvalo njene strahove vezane uz umjetnu inteligenciju i opasnosti od širenja dezinformacija.
Zasad nije niti potvrdila niti negirala je li posegnula za spornim alatima za promociju albuma.
Anthropicu je u međuvremenu odbijen zahtjev za odbacivanje dijelova tužbe vezane uz autorska prava koju su pokrenuli glazbeni izdavači, predvođeni s Universal Music Group, zbog navodne zlorabe tekstova pjesama u obuci umjetne inteligencije.
To je tek jedna u nizu sličnih tužbi, čije su mete tvrtke kao što su OpenAI, Meta Platforms i Microsoft. Uspjeh tih tužbi dosad je bio polovičan, piše Euro News.