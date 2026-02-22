Artemis 2

Slanje ljudi prema Mjesecu: NASA opet odgodila lunarnu misiju zbog novih problema

V. B./Hina

22.02.2026 u 08:52

Artemis 2
Artemis 2 Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
NASA je zbog tehničkih problema odgodila lansiranje Artemisa 2, prve lunarne misije s posadom od 1972. godine. Administrator NASA-e Jared Isaacman rekao je u subotu na X-u da se treba riješiti problem s opskrbom helijem u jednom od raketnih stupnjeva

Popravci će zahtijevati premještanje rakete i kapsule Orion s lansirne rampe Svemirskog centra Kennedy u američkoj saveznoj državi Floridi natrag u hangar, zbog čega izvorno planirani rok za lansiranje u ožujku nije moguć.

Misija je u početku bila zakazana za početak veljače, ali je odgođena zbog curenja vodika tijekom testiranja. Nakon naknadne potpune probe lansiranja, bez samog polijetanja, Isaacman je u petak opisao napredak kao značajan.

Daljnji rokovi za lansiranje očekuju se kasnije ove godine, uključujući i početak travnja.

U Artemisu 2 letjet će četvero astronauta - Amerikanci Christina Koch, Victor Glover i Reid Wiseman te Kanađanin Jeremy Hansen - na otprilike 10-dnevnu misiju oko Mjeseca, što će biti prvo ljudsko putovanje blizu Mjeseca u više od 50 godina.

Posljednji američki astronauti koji su posjetili Mjesec letjeli su tamo 1972. godine.

tportal
Slanje ljudi prema Mjesecu: NASA opet odgodila lunarnu misiju zbog novih problema
