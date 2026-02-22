Slanje ljudi prema Mjesecu: NASA opet odgodila lunarnu misiju zbog novih problema

Popravci će zahtijevati premještanje rakete i kapsule Orion s lansirne rampe Svemirskog centra Kennedy u američkoj saveznoj državi Floridi natrag u hangar, zbog čega izvorno planirani rok za lansiranje u ožujku nije moguć.

Misija je u početku bila zakazana za početak veljače, ali je odgođena zbog curenja vodika tijekom testiranja. Nakon naknadne potpune probe lansiranja, bez samog polijetanja, Isaacman je u petak opisao napredak kao značajan.