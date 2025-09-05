Xi i Putin o zanimljivoj temi: Može li presađivanje organa doista odgoditi starost unedogled?

Putin je rekao Xiju kako je moguće više puta transplantirati ljudske organe 'tako da čovjek može biti sve mlađi i mlađi' unatoč dobi, pa bi čak bilo moguće odgoditi starost 'unedogled', a životni vijek produljiti do 150 godina još u ovom stoljeću.

Je li moguće postati besmrtan uz pomoć transplantacije organa? To je bila neočekivana tema ovotjednog razgovora kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Transplantacija organa svakako spašava živote. Samo u Velikoj Britaniji u posljednjih 30 godina na taj je način spašeno preko 100 tisuća ljudi.

Stalni napredak u medicini i tehnologiji znači da transplantirani organi traju puno dulje. Nekim pacijentima tako je transplantiran bubreg koji je nastavio raditi više od 50 godina.

Svaka operacija je rizik

Životni vijek organa ovisi o tome koliko su zdravi darivatelj i primatelj, kao i koliko se dobro brinu o njemu. Naprimjer, ako biste dobili novi bubreg od živog donora, mogli biste očekivati ​​da će trajati 20 do 25 godina. Ako ga dobijete od preminulog donora, to se smanjuje na 15 do 20 godina.

Vrsta organa također je važna. Jetra bi mogla trajati oko 20 godina, srce 15 godina, a pluća gotovo 10 godina. Operacija je, međutim, velik pothvat sa značajnim rizicima. Svaki put kada idete pod nož – bacate kockicu.

Trenutno ljudi koji dobiju novi organ moraju doživotno uzimati jake lijekove protiv njegova odbacivanja, imunosupresive. Oni mogu imati nuspojave, poput visokog krvnog tlaka, i povećati rizik od infekcija. Odbacivanje - kada imunološki sustav počne napadati transplantirani organ jer ga prepoznaje kao strano tijelo - ponekad se može dogoditi čak i ako uzimate lijekove.

Dva puta do novih organa

Znanstvenici stoga rade na izradi organa koje tijelo neće odbaciti, koristeći genetski modificirane svinje kao donore. Alat za uređivanje gena, poznat kao CRISPR, služi im za uklanjanje nekih od svinjskih gena i dodavanje određenih ljudskih gena da bi organ bio kompatibilniji.

Uzgoj posebnih svinja za ovo je idealan jer su njihovi organi otprilike prave veličine za ljude. No to je još izuzetno eksperimentalno, ali operacije srca i bubrega već su provedene.

Dvojica muškaraca, koji su pristali na postupke, bila su pioniri u ovom novom području transplantacijske medicine. Obojica su umrla, ali su pomogli u napretku ksenotransplantacije - presađivanja živih stanica, tkiva ili organa s jedne vrste na drugu.

Drugi put koji se istražuje je uzgoj potpuno novih organa korištenjem vlastitih stanica. Matične stanice imaju sposobnost rasta u bilo koju vrstu stanice ili tkiva što se nalazi u tijelu. Nijedna istraživačka skupina još nije uspjela napraviti potpuno funkcionalne ljudske organe, ali znanstvenici su sve bliže tome.

U prosincu 2020. britanski istraživači s UCL-a i Instituta Francis Crick obnovili su ljudski timus - esencijalni organ u imunološkom sustavu - koristeći matične stanice i bioinženjerski kostur. Kada je transplantiran u miševe kao test, činilo se da djeluje.

Znanstvenici u londonskoj bolnici Great Ormond Street uzgojili su pak ljudske crijevne transplantate koristeći matične stanice iz tkiva pacijenata, što bi jednog dana moglo dovesti do personaliziranih transplantacija za djecu s crijevnim zatajenjem.