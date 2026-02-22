Njemačka ulaže 35 milijardi eura u 'nevidljivi front'

Kako se globalno sigurnosno okruženje ubrzano mijenja, svemir više nije isključivo područje znanosti i komercijalnih projekata, nego postaje ključni element nacionalne sigurnosti i vojnog odvraćanja. Njemačka o tome sve otvorenije govori i ulaže milijarde eura u vojne svemirske sposobnosti

Njemački ministar obrane Boris Pistorius za razvoj svemirskih kapaciteta predvidio je oko 35 milijardi eura do 2030., a prema riječima viceadmirala Thomasa Dauma, zapovjednika kibernetičkih i informacijskih snaga Bundeswehra, svemir je danas 'bojište samo po sebi'.

Govoreći na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, Daum je upozorio da sateliti imaju presudnu ulogu u funkcioniranju modernih društava. 'Ako sateliti prestanu raditi, ne biste mogli ni podići novac na bankomatu', rekao je, upozorivši da postoji realna opasnost od napada na svemirsku infrastrukturu, piše Euronews. Bundeswehr trenutačno upravlja flotom od osam do deset satelita, uglavnom namijenjenih izviđanju i komunikaciji, uključujući sustave SAR-Lupe i SARah. Međutim, taj se sustav smatra zastarjelim, zbog čega Berlin ubrzano razvija nove kapacitete. Masovni kvar ili napad na satelite - scenarij koji Daum opisuje kao 'dan bez svemira' - imao bi trenutačne posljedice na Zemlji, od prekida komunikacija do ozbiljnih poremećaja kritične infrastrukture i javnih usluga. Odvraćanje i u orbiti Njemački odgovor slijedi logiku klasične vojne strategije, a to je odvraćanje. Dio planiranih ulaganja usmjeren je na svemirski izviđački sustav SPOCK, koji Bundeswehr koristi od početka ove godine.

Sustav razvijen u suradnji finske kompanije Iceye i njemačkog Rheinmetalla temelji se na mreži radarskih satelita sa sintetičkom aperturom (SAR), naprednom tehnikom radarskog snimanja koja se koristi za stvaranje visokorezolucijskih slika površine Zemlje (ili drugih planeta) iz zrakoplova ili satelita. Za razliku od optičkih satelita, oni mogu snimati površinu Zemlje u svim vremenskim uvjetima i neovisno o danu ili noći. Prema Daumu, sama sposobnost djelovanja u orbiti šalje političku poruku protivnicima - pokazuje da njihovi sustavi nisu nedodirljivi. No to ne znači nužno fizičko uništavanje satelita. Sve važniju ulogu imaju tzv. nekinetičke metode. Jedna od njih je privremeno 'zasljepljivanje' optičkih satelita ometanjem njihovih senzora sa Zemlje, čime se onemogućuje snimanje. Druga je ometanje komunikacija slanjem signala koji blokiraju rad komunikacijskih sustava. Satelit pritom ostaje tehnički neoštećen, ali gubi operativnu vrijednost.