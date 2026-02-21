Ukrajina odgovorila Mađarskoj i Slovačkoj: Pogriješili ste adresu

'U kontekstu pokušaja Moskve da tijekom zime uskrati Ukrajincima struju, grijanje i plin, ovakve izjave igraju na ruku agresoru, ali i štete energetskim tvrtkama Mađarske i Slovačke koje posluju na komercijalnoj osnovi', poručuju iz Kijeva.

U priopćenju ističu da su takvi potezi, u trenutku kada Rusija provodi masovne i ciljane napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, 'provokativni i neodgovorni' te da ugrožavaju energetsku sigurnost cijele regije, prenosi HRT .

Ukrajina navodi da je u stalnom kontaktu s Europskom komisijom zbog štete nastale svakodnevnim ruskim napadima, kao i da je Budimpešti i Bratislavi dostavila informacije o posljedicama tih napada na infrastrukturu naftovoda Družba. Sigurnosni i stabilizacijski radovi, dodaju, nastavljaju se unatoč stalnoj prijetnji novih raketnih udara.



Kijev ističe da je predložio i alternativne načine opskrbe neruskom naftom za Mađarsku i Slovačku.



'Ukrajina je uvijek bila, jest i ostat će pouzdan energetski partner Europske unije i tranzitna zemlja za energente, navodi se u priopćenju.



Istodobno, zbog, kako tvrde, neosnovanih i neodgovornih prijetnji iz Budimpešte i Bratislave, Ukrajina razmatra aktiviranje Mehanizma ranog upozorenja predviđenog Sporazumom o pridruživanju između Ukrajine i Europske unije.



Iz ukrajinskog ministarstva pozvali su vlade Mađarske i Slovačke na konstruktivnu suradnju i odgovorno ponašanje, poručivši da se ultimatumi trebaju slati Kremlju, a ne Kijevu.

