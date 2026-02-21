Tko se sad smije? Kineski roboti zapanjili svijet, Amerikanci zabrinuti

Kineski humanoidni roboti ovih su dana u središtu pozornosti nakon zapaženog nastupa na ovogodišnjoj svečanosti povodom Proljetnog festivala, televizijskom programu koji se smatra najgledanijim na svijetu. Snimke njihova nastupa brzo su se proširile internetom i potaknule raspravu o tehnološkom napretku, ali i o globalnoj utrci između Kine i Sjedinjenih Država

Za razliku od prošle godine, kada su manje napredne verzije robota izvodile nesigurne folklorne pokrete, izazivajući podsmijeh, ovogodišnja demonstracija pokazala je osjetan napredak. Roboti su izvodili borilačke zahvate, sinkronizirane plesne točke i zahtjevne gimnastičke elemente, ostavljajući dojam znatno veće stabilnosti i preciznosti. 'Ljudi bi ove robote apsolutno trebali shvatiti ozbiljno', izjavio je za CNBC Reyk Knuhtsen, analitičar tvrtke SemiAnalysis. 'Nakon ove demonstracije na proljetnoj svečanosti, postaju vidljivo vitkiji, fluidniji i sposobniji.' Dodao je da, kako pomiču granice fizičkih mogućnosti, postaje očito da mogu dosegnuti ljudsku razinu pokreta, a s vremenom i nadmašiti je.

Kina uvjerljivo vodi u proizvodnji Prema procjenama banke Barclays, od oko 15.000 instaliranih humanoidnih robota u 2025. godini više od 85 posto otpada na Kinu, dok je udio SAD-a oko 13 posto. Analitičari ističu da Kina ima gotovo potpuno zaokružen proizvodni lanac – od rijetkih metala i snažnih magneta do mehaničkih dijelova i baterija. 'Temeljna prednost Kine je gotovo vertikalno integriran lanac vrijednosti u robotici', rekla je Zornitsa Todorova iz Barclaysa. Uz državnu potporu i veliku proizvodnu bazu, kineske tvrtke mogu ponuditi znatno niže cijene. Primjerice, tvrtka Unitree oglašava početnu cijenu od 13.500 dolara za svoj model G1. S druge strane, Teslin humanoidni robot Optimus zasad se očekuje po višoj cijeni. Elon Musk je početkom 2025. izjavio da bi trošak proizvodnje mogao pasti ispod 20.000 dolara ako godišnja proizvodnja dosegne milijun jedinica, no konačna cijena ovisit će o potražnji.

Kineski humanoidni roboti na proslavi Lunarne nove godine Izvor: Društvene mreže / Autor: NBC News

Tehnologija još mora dokazati pouzdanost Unatoč dojmljivim nastupima, stručnjaci upozoravaju da roboti i dalje imaju tehničke prepreke. Lian Jye Su, glavni analitičar tvrtke Omdia, smatra da prikazana spretnost, uključujući akrobatske pokrete i rukovanje predmetima, pokazuje snažan gospodarski potencijal u fizički zahtjevnim poslovima. Ipak, dodaje da roboti 'još moraju dokazati pouzdanost u nestrukturiranim, ljudima prilagođenim okruženjima za osjetljive zadatke poput zdravstvene skrbi ili pomoći u kućanstvu'. U tim će područjima presudnu ulogu imati napredak u umjetnoj inteligenciji i preciznom inženjerstvu, a ne samo broj proizvedenih primjeraka.