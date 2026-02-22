poput ronaldinha

Ne pamtimo da smo u SHNL-u vidjeli ovakvu majstoriju: Pogledajte čudesan dribling dinamovca

S.Č.

22.02.2026 u 17:01

Vidović
Vidović Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo je u 23. kolu SHNL-a deklasirao Varaždin 0:4, ali rezultat ne otkriva cijelu priču.

Modri su prvih 45 minuta odigrali katastrofalno - bez ritma, bez ideje i bez energije. Varaždin je djelovao konkretnije i opasnije, dok je Dinamo izgledao potpuno bezopasno.

A onda - potpuni preokret.

U nastavku je na teren izašla neka sasvim drugačija momčad. Dinamo je zaigrao agresivnije, brže i odlučnije, a golovi su počeli padati.

Miha Zajc otvorio je seriju u 51. minuti, a samo dvije minute kasnije zabio je i drugi pogodak. Monsef Bakrar krasnim je golom u 58. minuti praktički riješio pitanje pobjednika, dok je konačnih 0:4 postavio Marko Soldo u 88. minuti.

Uz četiri pogotka, simbol savršenog drugog poluvremena bio je nevjerojatan dribling Gabriela Vidovića - potez kakav se rijetko viđa na SHNL travnjacima i trenutak koji je podigao publiku na noge.

Dinamo je tako od očajne prve dionice došao do demonstracije sile u nastavku.

Varaždin - Dinamo (dribling Vidovića) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Sve zanimljive situacije i golove pogledajte ovdje:

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
poput ronaldinha

poput ronaldinha

Ne pamtimo da smo u SHNL-u vidjeli ovakvu majstoriju: Pogledajte čudesan dribling dinamovca
nevjerojatan nalet

nevjerojatan nalet

Kakav nalet Dinama; pogledajte golove kojima su Modri pregazili Varaždin
legenda rukometa

legenda rukometa

Slavku Goluži pozlilo tijekom utakmice: Prevezen u bolnicu, poznato je stanje

najpopularnije

Još vijesti