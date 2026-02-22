Ne pamtimo da smo u SHNL-u vidjeli ovakvu majstoriju: Pogledajte čudesan dribling dinamovca

Modri su prvih 45 minuta odigrali katastrofalno - bez ritma, bez ideje i bez energije. Varaždin je djelovao konkretnije i opasnije, dok je Dinamo izgledao potpuno bezopasno.

A onda - potpuni preokret.

U nastavku je na teren izašla neka sasvim drugačija momčad. Dinamo je zaigrao agresivnije, brže i odlučnije, a golovi su počeli padati.

Miha Zajc otvorio je seriju u 51. minuti, a samo dvije minute kasnije zabio je i drugi pogodak. Monsef Bakrar krasnim je golom u 58. minuti praktički riješio pitanje pobjednika, dok je konačnih 0:4 postavio Marko Soldo u 88. minuti.

Uz četiri pogotka, simbol savršenog drugog poluvremena bio je nevjerojatan dribling Gabriela Vidovića - potez kakav se rijetko viđa na SHNL travnjacima i trenutak koji je podigao publiku na noge.

Dinamo je tako od očajne prve dionice došao do demonstracije sile u nastavku.