Testiranje granica NATO-a: Treba li ovakve napade tretirati kao čin rata?

Kibernetički napadi na bolnice, elektroenergetske sustave ili ključnu infrastrukturu sve se češće percipiraju kao čin rata, pokazuje novo međunarodno istraživanje javnog mnijenja. NATO i zapadne vlade još uvijek traže učinkovit način odgovora na takve prijetnje

Prema istraživanju koje su POLITICO i londonska agencija Public First proveli u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, većina građana smatra da bi kibernetički napad koji paralizira bolnice ili elektroenergetsku mrežu trebalo tretirati jednako kao vojni napad. Najčvršći stav zauzeli su Kanađani, među kojima se s tom tvrdnjom slaže čak 73 posto ispitanika. Sličan konsenzus postoji i oko sabotaža podmorskih kabela ili energetskih plinovoda - incidenata koji su posljednjih godina sve učestaliji - a koje javnost također vidi kao potencijalni povod za vojni odgovor. Istraživanje je provedeno online između 6. i 9. veljače.

Sve češći napadi na kritičnu infrastrukturu Rastuća zabrinutost dolazi u trenutku kada državno povezane hakerske skupine, često povezivane s Rusijom, ali i drugim državama, sve intenzivnije ciljaju zdravstveni, energetski i telekomunikacijski sektor. Jedan od najvećih incidenata dogodio se 2024., kada je ransomware napad na američku zdravstvenu platformu Change Healthcare kompromitirao osjetljive podatke više od 190 milijuna ljudi. U Ujedinjenom Kraljevstvu kibernetički napad na sustav Nacionalne zdravstvene službe (NHS), koji se također pripisuje ruskoj hakerskoj skupini, prošle je godine bio povezan i sa smrtnim ishodom pacijenta. Još 2022. američki FBI optužio je hakere povezane s Iranom za pokušaj proboja u računalnu mrežu dječje bolnice u Bostonu. Unatoč sve ozbiljnijim posljedicama, takvi napadi službeno se još ne klasificiraju kao činovi rata. NATO: Granica još nije jasno definirana NATO je još 2014. poručio da bi ozbiljan kibernetički napad mogao aktivirati članak 5., odnosno klauzulu kolektivne obrane. No ostaje nejasno koliko bi napad morao biti razoran da bi izazvao zajednički vojni odgovor. Prema riječima NATO-ova dužnosnika iz 2022., reakcija bi mogla uključivati diplomatske i ekonomske sankcije, protukibernetičke operacije, pa čak i konvencionalnu vojnu silu, ovisno o prirodi napada. Europske sigurnosne službe posljednjih mjeseci otvorenije optužuju Kremlj za digitalne napade na Zapad, uključujući nedavne pokušaje destabilizacije poljske energetske infrastrukture. No percepcija Rusije kao globalne prijetnje razlikuje se među saveznicima: većina ispitanika u Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji smatra Rusiju najvećom prijetnjom miru, dok je taj udio znatno manji u SAD-u i Kanadi.