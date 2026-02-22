Rapsodija Dinama u drugom poluvremenu za veliku pobjedu. Pogledajte golove

Sponzor rubrike
Dinamo je poveo u 51. minuti golom Mihe Zajca koji je bio strijelac i dvije minute kasnije. Monsef Bakrar je krasno zabio u 58. a konačnih 0:4 postavio je Marko Soldo u 88. minuti.
Momčad Marija Kovačevića došla je do velike pobjede u utakmici u kojoj je prvo poluvrijeme odigrala ispod svakog nivoa. Nepovezan, bezopasan i sterilan Dinamo imao je jedan ozbiljan pokušaj Galešića dok je na drugoj strani Livaković fantastično skinuo zicer Mamuta.
No, u drugom poluvremenu potpuno druga slika. Stojković u pauzi ušao umjesto Hoxhe, Vidović je preselio na lijevo krilo i Dinamo je najednom proigrao. Sve je bilo gotovo između 51. i 58. minute, periodu u kojem je zabio tri gola.
Prvo je Vidović nakon sjajne solo akcije tukao s ruba šesnaesterca, lopta je pogodila Zajca i prevarila Zeleniku za 0:1. Nisu se domaćini ni snašli, a gubili su 2:0. U 53. minuti je Stojković fantastično proigrao Zajca, a Slovenac rutinski pogodio za 2:0.
Sve je bilo gotovo u 58. minuti kad je Goda fantastično centrirao s lijeve strane, a Bakrar utrčao između dva stopera i zakucao loptu u gol za 0:3.
Nakon toga gola domaćini su potpuno stali, pali su psihički i Dinamo je rutinski iskontrolirao susret i na kraju povećao prednost. Dvije minute prije kraja Soldo se sjurio kroz obranu i preciznim udarcem u suprotni kut postavio konačnih 0:4.
-
90'
Kraj.
-
88'
GOOOOOOOOL! Marko Soldo je fino prošao i preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogađa suprotni kut za 0:4.
-
86'
Izlazi Mišić, ulazi Šunta.
-
83'
Varela mijenja Vidovića.
-
81'
Vidović je fino našao Topića čiji udarac iz prve ide preko gola.
-
77'
Krasna akcija Belje. Ostavio je loptu Stojkoviću, ali on tuče visoko preko gola.
-
75'
Izlaze Zajc i Bakrar, a u igri su Topić i Soldo.
-
74'
Kakav dribling Gabriela Vidovića... Da je iz ove akcije zabio gol, to bi se vrtjelo po svim društvenim mrežama.
-
72'
Izlaze Boršić i Latković, a ušli su Sikošek i Bočkaj.
-
65'
Probao je Bakrar iskosa s desne strane, brani Zelenika,