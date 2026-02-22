Rapsodija Dinama u drugom poluvremenu za veliku pobjedu. Pogledajte golove

Dinamo je poveo u 51. minuti golom Mihe Zajca koji je bio strijelac i dvije minute kasnije. Monsef Bakrar je krasno zabio u 58. a konačnih 0:4 postavio je Marko Soldo u 88. minuti.

Momčad Marija Kovačevića došla je do velike pobjede u utakmici u kojoj je prvo poluvrijeme odigrala ispod svakog nivoa. Nepovezan, bezopasan i sterilan Dinamo imao je jedan ozbiljan pokušaj Galešića dok je na drugoj strani Livaković fantastično skinuo zicer Mamuta.

No, u drugom poluvremenu potpuno druga slika. Stojković u pauzi ušao umjesto Hoxhe, Vidović je preselio na lijevo krilo i Dinamo je najednom proigrao. Sve je bilo gotovo između 51. i 58. minute, periodu u kojem je zabio tri gola.

Prvo je Vidović nakon sjajne solo akcije tukao s ruba šesnaesterca, lopta je pogodila Zajca i prevarila Zeleniku za 0:1. Nisu se domaćini ni snašli, a gubili su 2:0. U 53. minuti je Stojković fantastično proigrao Zajca, a Slovenac rutinski pogodio za 2:0.

Sve je bilo gotovo u 58. minuti kad je Goda fantastično centrirao s lijeve strane, a Bakrar utrčao između dva stopera i zakucao loptu u gol za 0:3.

Nakon toga gola domaćini su potpuno stali, pali su psihički i Dinamo je rutinski iskontrolirao susret i na kraju povećao prednost. Dvije minute prije kraja Soldo se sjurio kroz obranu i preciznim udarcem u suprotni kut postavio konačnih 0:4.