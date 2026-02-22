shnl

Rapsodija Dinama u drugom poluvremenu za veliku pobjedu. Pogledajte golove

Slavlje igrača Dinama

Izvor: Pixsell  /  Autor: Josip Regovic/PIXSELL
VARAŽDIN
0:4
DINAMO
  • S.M.
  • Zadnja izmjena 22.02.2026 17:38
  • Objavljeno 22.02.2026 u 16:56
Bionic
Reading

Dinamo je u 23. kolu SHNL-a deklasirao Varaždin.

Dinamo je poveo u 51. minuti golom Mihe Zajca koji je bio strijelac i dvije minute kasnije. Monsef Bakrar je krasno zabio u 58. a konačnih 0:4 postavio je Marko Soldo u 88. minuti.

Momčad Marija Kovačevića došla je do velike pobjede u utakmici u kojoj je prvo poluvrijeme odigrala ispod svakog nivoa. Nepovezan, bezopasan i sterilan Dinamo imao je jedan ozbiljan pokušaj Galešića dok je na drugoj strani Livaković fantastično skinuo zicer Mamuta.

No, u drugom poluvremenu potpuno druga slika. Stojković u pauzi ušao umjesto Hoxhe, Vidović je preselio na lijevo krilo i Dinamo je najednom proigrao. Sve je bilo gotovo između 51. i 58. minute, periodu u kojem je zabio tri gola.

Prvo je Vidović nakon sjajne solo akcije tukao s ruba šesnaesterca, lopta je pogodila Zajca i prevarila Zeleniku za 0:1. Nisu se domaćini ni snašli, a gubili su 2:0. U 53. minuti je Stojković fantastično proigrao Zajca, a Slovenac rutinski pogodio za 2:0.

Sve je bilo gotovo u 58. minuti kad je Goda fantastično centrirao s lijeve strane, a Bakrar utrčao između dva stopera i zakucao loptu u gol za 0:3.

Nakon toga gola domaćini su potpuno stali, pali su psihički i Dinamo je rutinski iskontrolirao susret i na kraju povećao prednost. Dvije minute prije kraja Soldo se sjurio kroz obranu i preciznim udarcem u suprotni kut postavio konačnih 0:4.

  • 90'

    Kraj.

  • 88'

    GOOOOOOOOL! Marko Soldo je fino prošao i preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogađa suprotni kut za 0:4.

  • 86'

    Izlazi Mišić, ulazi Šunta.

  • 83'

    Varela mijenja Vidovića.

  • 81'

    Vidović je fino našao Topića čiji udarac iz prve ide preko gola.

  • 77'

    Krasna akcija Belje. Ostavio je loptu Stojkoviću, ali on tuče visoko preko gola.

  • 75'

    Izlaze Zajc i Bakrar, a u igri su Topić i Soldo.

  • 74'

    Kakav dribling Gabriela Vidovića... Da je iz ove akcije zabio gol, to bi se vrtjelo po svim društvenim mrežama.

  • 72'

    Izlaze Boršić i Latković, a ušli su Sikošek i Bočkaj.

  • 65'

    Probao je Bakrar iskosa s desne strane, brani Zelenika,

najpopularnije

