Isprobali smo Redmi Note 15 Pro 5G: Budžetno osviješten Android srednje klase

Postojani uređaj s Androidom donosi sve što i najskuplji Redmi Note ove generacije, uz pohvalnu otpornost i malo nižu cijenu

Vrlo konkurentna kategorija Androida, koji su poznatiji kao 'ubojice flagshipa', bogatija je za još jedan Xiaomijev uređaj. Redmi Note 15 Pro 5G smješten je jednu stepenicu ispod premijskog telefona Redmi Note 15 Pro+ 5G (koji smo nedavno recenzirali) te nastoji obaviti sličan posao kao skuplji model, uz zadržavanje većine istaknutih značajki. Riječ je, više ili manje, o vizualno jako sličnim telefonima. Pozicije kamera su iste, veličina je otprilike ista, također su relativno slične težine uz relativno slične ekrane, no tu podudarnosti uglavnom prestaju. Pro, za razliku od modela Pro+, dolazi u različitoj paleti boja, uz neke rezove koji, ako pazite na detalje, mogu utjecati na konačnu odluku o kupnji.

Otpornost prije svega Osnovna priča i dalje je centrirana oko robusnosti. Redmi Note 15 Pro 5G, makar mu je pozadina plastična, i dalje ima certifikate IP68/IP69K, što znači da je otporan na jake mlazove vode, prašinu i potapanje na metar i pol dubine, ali kraće od pola sata. U praksi to znači da može izdržati više 'batina' te, prema proizvođaču, preživjeti 'poljubac' s tvrdim podom sve dok ne padne pod nezgodnim kutom. AMOLED ekran od 6,83 inča može tjerati automatski adaptivnu svjetlinu do nešto više od 1500 nita, što u praksi znači da možete čitati vijesti i igrati igre dok ste vani na umjerenom dnevnom svjetlu. Štednju struje potiče adaptivna brzina osvježenja koja, ovisno o namjeni, mijenja frekvenciju ekrana između 60 i 120 Hz. Sam zaslon koristi ravno zaštitno staklo Gorilla Glass Victus 2, a podržava Dolby Vision i 12-bitnu boju kao i skuplji Pro+, čiji je zaslon na rubu malo zakrivljen.

Memorija, procesor, baterija Telefon dolazi s nizom neproširivih memorijskih opcija i one su, osim u ekstremnim slučajevima, dovoljne za korisnike koji ne slikaju desetke tisuće fotografija: 256 GB i 8 GB RAM-a, 256 GB i 12 GB RAM-a, 512 GB i 8 GB RAM-a, 512 GB i 12 GB RAM-a. Pokreće ga skroman, ali učinkovit Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm), idealan za kombinaciju surfanja, društvenih mreža i igranja na umjerenim postavkama. Učinkovitost Si/C baterije od 6580 mAh također je pohvalna, uz prosječno vrijeme korištenja koje se proteže na oko dan do dan i pol te se na punjaču od 45 W od nule do sto puni za oko sat i pol, uz podršku za nešto sporije bežično punjenje do 22,5 W.

Kamere Redmi Note 15 Pro 5G zahvaljujući novom objektivu rezolucije 200 MP briljira pri širokokutnom snimanju u dnevnim uvjetima te, kao i Pro+, ima postojanu i relativno dobru noćnu fotografiju. Za razliku od njega, selfi kamera ima širokokutni senzor od 20 MP, no fotografije ne zaostaju previše za skupljim modelom. Telefon ima i niz AI opcija za touch up snimaka, kao i stabilizaciju videa koja solidno obavlja zadane zadatke. Sve u svemu, radi se o uređaju koji po pitanju fotografije i videa možda nikog neće izbiti iz cipela, a istovremeno ispunjava fotografske standarde na kakve se inače nailazi u ovom cjenovnom razredu.

Redmi Note 15 Pro 5G primjkeri fotografije Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina







+4 Redmi Note 15 Pro 5G primjkeri fotografije Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina