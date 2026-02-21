Ministri vanjskih poslova EU-a ispitat će Dubravku Šuicu: Sporno putovanje u Washington

Ministri vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak će ispitivati potpredsjednicu Komisije Dubravku Šuicu o njezinu sudjelovanju na pokretanju Odbora za mir Donalda Trumpa u Washingtonu, usred kritika nekoliko država članica u vezi s mandatom i ulogom Komisije

Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica suočit će se s pitanjima država članica na sastanku Vijeća za vanjske poslove u ponedjeljak, gdje će ministre izvijestiti o svom posjetu inauguraciji Trumpova Odbora za mir, piše Euronews. Šuica se našla u središtu kontroverzi i bila izložena kritikama zbog sudjelovanja na događaju u Washingtonu u svojstvu promatračice. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot izjavio je da Europska komisija nije imala mandat država članica za sudjelovanje na tom sastanku.

Kritike se odnose na to da je Komisija prekoračila svoj mandat u području vanjske politike, bez odobrenja svih 27 država članica. Odbor za mir inicijativa je koju je pokrenuo Trump s ciljem pronalaska rješenja za međunarodne sukobe. Međutim, nekoliko zemalja EU-a kritiziralo je taj projekt, tvrdeći da bi mogao zaobići Ujedinjene narode i Trumpu osigurati doživotno predsjedanje tim tijelom. Šuica, koja je povjerenica za Mediteran, prisustvovat će u ponedjeljak Vijeću za vanjske poslove kako bi države članice informirala o svom putovanju u Washington, rekli su izvori upoznati s tim pitanjem za Euronews. Očekuje se da će nekoliko država članica postaviti pitanje je li Komisija pogriješila sudjelovanjem i je li imala pravni mandat za to. Uz Francusku, primjedbe na Šuičino sudjelovanje na skupu u Washingtonu iznijele su Belgija, Španjolska, Irska, Slovenija, Švedska i Portugal.

