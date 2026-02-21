VELIKE KRITIKE

Ministri vanjskih poslova EU-a ispitat će Dubravku Šuicu: Sporno putovanje u Washington

L. F.

21.02.2026 u 21:18

Dubravka Šuica
Dubravka Šuica Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Ministri vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak će ispitivati potpredsjednicu Komisije Dubravku Šuicu o njezinu sudjelovanju na pokretanju Odbora za mir Donalda Trumpa u Washingtonu, usred kritika nekoliko država članica u vezi s mandatom i ulogom Komisije

Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica suočit će se s pitanjima država članica na sastanku Vijeća za vanjske poslove u ponedjeljak, gdje će ministre izvijestiti o svom posjetu inauguraciji Trumpova Odbora za mir, piše Euronews.

Šuica se našla u središtu kontroverzi i bila izložena kritikama zbog sudjelovanja na događaju u Washingtonu u svojstvu promatračice. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot izjavio je da Europska komisija nije imala mandat država članica za sudjelovanje na tom sastanku.

vezane vijesti

Kritike se odnose na to da je Komisija prekoračila svoj mandat u području vanjske politike, bez odobrenja svih 27 država članica.

Odbor za mir inicijativa je koju je pokrenuo Trump s ciljem pronalaska rješenja za međunarodne sukobe. Međutim, nekoliko zemalja EU-a kritiziralo je taj projekt, tvrdeći da bi mogao zaobići Ujedinjene narode i Trumpu osigurati doživotno predsjedanje tim tijelom.

Šuica, koja je povjerenica za Mediteran, prisustvovat će u ponedjeljak Vijeću za vanjske poslove kako bi države članice informirala o svom putovanju u Washington, rekli su izvori upoznati s tim pitanjem za Euronews.

Očekuje se da će nekoliko država članica postaviti pitanje je li Komisija pogriješila sudjelovanjem i je li imala pravni mandat za to. Uz Francusku, primjedbe na Šuičino sudjelovanje na skupu u Washingtonu iznijele su Belgija, Španjolska, Irska, Slovenija, Švedska i Portugal.

Dubravka Šuica
  • Dubravka Šuica
  • Dubravka Šuica
  • Dubravka Šuica
  • Dubravka Šuica
  • Dubravka Šuica
    +4
Dubravka Šuica Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar

U ponedjeljak će ministri vanjskih poslova EU-a također raspravljati o situaciji u Ukrajini i na Bliskom istoku. Predviđeno je i da ugoste glavnog direktora Odbora za mir za Gazu, Nickolaya Mladenova, radi razgovora.

Govoreći u četvrtak, glasnogovornica Komisije Paula Pinho branila je Šuičino sudjelovanje, istaknuvši da EU mora biti za stolom.

„U suprotnom ćemo jednostavno biti financijeri, a ne sudionici u budućoj obnovi Gaze“, rekla je glasnogovornica.

Četrnaest zemalja EU-a sudjelovalo je u četvrtak na pokretanju Odbora za mir u Washingtonu. Bugarska i Mađarska pridružile su se kao punopravne članice, dok je preostalih 12 zemalja EU-a sudjelovalo kao promatrači, predstavljeni ministrima ili diplomatima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OŠTRA REAKCIJA

OŠTRA REAKCIJA

Reiner: 'SDP samo priča o partizanima, ustašama, nikada četnicima...'
NOVO ORUŽJE

NOVO ORUŽJE

CNN: Kina izvela tajni nuklearni test i ubrzano širi arsenal
protuofenziva

protuofenziva

Zelenski otkrio koliko je teritorija oslobođeno, međutim ruske linije nisu probijene

najpopularnije

Još vijesti