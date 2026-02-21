Zašto se od 1972. nismo vratili na Mjesec? Pravi razlog će vas iznenaditi

Legendarna utrka između Sovjetskog Saveza i SAD-a nalazi se u sjeni povijesti, a današnji konkurenti SAD i Kina odlučili su se za puno oprezniji pristup koji, među ostalim, ima više obzira prema ljudskim životima i održivosti samih misija

Dok je 14. prosinca 1972. godine napuštao površinu Mjeseca, zapovjednik misije Apollo 17 Gene Cernan izgovorio je riječi koje su ušle u povijest: 'Odlazimo kao što smo došli i, ako Bog tako želi, vratit ćemo se s mirom i nadom za cijelo čovječanstvo.' Tada je znao da će njegovi otisci neko vrijeme ostati posljednji jer su planirane misije Apollo 18, 19 i 20 već bile otkazane. No malo tko je mogao pretpostaviti da će proći više od 50 godina prije nego što se ljudi ponovno približe Mjesecu. Danas NASA priprema misiju Artemis II, čije se lansiranje očekuje nakon dovršetka dodatnih testiranja. Iako Artemis II neće sletjeti na Mjesec, već će početkom ožujka - planirano 6. ožujka nakon odgode zbog curenja goriva - izvesti prelet s posadom, to će biti prvi ljudski let u njegovu blizinu još od 1972. godine.

Američka svemirska agencija sada cilja na lansiranje početkom ožujka da bi inženjeri dobili dodatno vrijeme za rješavanje problema Posadu čine Reid Wiseman kao zapovjednik, Victor Glover kao pilot te specijalisti misije Christina Koch i Jeremy Hansen. Misija Artemis II predstavlja ključni korak u NASA-inu planu povratka ljudi na Mjesec. Riječ je o prvom letu s posadom u sklopu programa Artemis, kojim SAD i međunarodni partneri žele uspostaviti dugoročnu ljudsku prisutnost na Zemljinu satelitu i pripremiti teren za buduće misije na Mars. Politička volja kao ključni čimbenik Zašto je povratak trajao toliko dugo? Prema Teasel Muir-Harmony iz Nacionalnog muzeja zrakoplovstva i svemira Smithsonian, odgovor je jednostavan: politička volja. Slanje ljudi na Mjesec zahtijeva dugoročnu predanost i stabilno financiranje, a nakon završetka programa Apollo uslijed proračunskih rezova prioriteti su se često mijenjali.

Les Johnson, bivši glavni tehnolog NASA-e, istaknuo je da su se ciljevi ljudskih svemirskih letova mijenjali gotovo sa svakom američkom administracijom. Administracija Georgea H. W. Busha zagovarala je povratak na Mjesec, Bill Clinton prebacio je fokus na svemirsku postaju, George W. Bush pokrenuo je program Constellation, Barack Obama usmjerio se prema asteroidima dok je Donald Trump ponovno vratio Mjesec u središte strategije. Administracija Joea Bidena jedina je zadržala kontinuitet bez radikalne promjene smjera. Tehnički izazovi i nova strategija