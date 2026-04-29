Tportalov Vizionar godine: Ovo su kandidati za nagradu u kategoriji tehnologija

Četvrti tportalov izbor Vizionar godine upravo traje i svoju završnicu imat će 13. svibnja u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, gdje će biti proglašeni dobitnici nagrade u pet kategorija (društvo, gospodarstvo, tehnologija, kultura i sport), kao i posebne krovne nagrade Vizionar godine
Riječ je o izboru koji prepoznaje ljude čije ideje, projekti i inicijative mijenjaju način na koji živimo, radimo i stvaramo. One koji promjene ne čekaju, već ih pokreću.
Vizionar je krenuo okupljanjem tportalovih sto ključnih suradnika, komentatora, sugovornika, analitičara i kroničara medija koji utječu na sadržaj news portala, a oni su nominirali svoje kandidate za vizionare godine u svakoj pojedinačnoj kategoriji. Potom je u svakoj kategoriji odabrano po troje kandidata s najviše nominacija te o pobjednicima i ove godine odlučuje stručni žiri sastavljen od uglednih predstavnika poslovnog, znanstvenog, kulturnog i javnog života, čije različite perspektive odražavaju širinu područja u kojima nastaju promjene što oblikuju društvo.
Ove godine žiri čine: Zrinka Cvitešić, istaknuta hrvatska glumica; Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke; Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze; Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i komentator tportala; Josip Paladino, istaknuti neurokirurg; Boško Picula, politolog, filmski kritičar i komentator tportala; Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma; Damir Sabol, jedan od najuspješnijih tehnoloških poduzetnika u Hrvatskoj; Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke; Nebojša Slijepčević, nagrađivani filmski redatelj i lanjski dobitnik krovne nagrade Vizionar godine, te Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).
U kategoriji tehnologija za titulu Vizionara godine nakon prethodnih dobitnika Ivana Jelušića, Vlatka Matijevića i Srđana Kovačevića iz Orqe, tvrtke koja je u nekoliko navrata potvrdila status tvorca najboljih videonaočala za upravljanje dronovima na svijetu, nominirani su:
Ivan Burazin (Daytona)
Ivan Burazin već godinama zauzima istaknuto mjesto na domaćoj tehnološkoj sceni, ponajviše kao suosnivač konferencije Shift, ali i kao pokretač platforme Daytona, koja danas okuplja programere, inženjere i tehnološke lidere na globalnoj razini.
Njegov razvojni put obilježen je jasnim zaokretom: od događajnog biznisa prema izgradnji tehnoloških proizvoda. Daytona je od početne ideje prerasla u širu platformu usmjerenu na alate i zajednicu za developere, s naglaskom na rad na daljinu i učinkovitiju suradnju timova. Taj smjer dodatno je potvrđen tijekom 2025. godine, kada je tvrtka ojačala poziciju razvojem vlastitih rješenja za razvoj softvera u oblaku i širenjem na međunarodna tržišta. Fokus je pritom bio na alatima koji pojednostavljuju rad programera i ubrzavaju razvojne procese, čime se Daytona pozicionira u segmentu koji bilježi snažan rast.
Burazin je prepoznao trenutak kada je velik dio industrije i dalje bio usmjeren na klasične razvojne okoline, pokrenuo Daytonu i krenuo razvijati alate u oblaku koji omogućuju rad s bilo koje lokacije i brzu standardizaciju radnog okruženja. Važnu ulogu u tom razvoju imala je i međunarodna mreža developera izgrađena kroz Shift, koja je poslužila kao temelj za testiranje i širenje proizvoda.
Danas je Daytona globalna platforma u segmentu koji se tek formira, a upravo taj iskorak Burazina i njegov tim svrstava među relevantne aktere na međunarodnoj tehnološkoj sceni.
Tomislav Car i Nikola Kapraljević (Productive/Infinum)
Dvojac koji je godinama bio zaštitno lice Infinuma, svojim su djelovanjem pokazali da znaju prepoznati trendove i potrebe tvrtki ne samo na hrvatskom, već i na globalno tržištu.
Nakon pokretanja produktivnog spin-offa Productivea, Tomislav Car napustio je čelnu poziciju u Infinumu i prepustio vođenje tvrtke Nikoli Kapraljeviću. U međuvremenu je Productive izrastao u samostalnu tvrtku s više od 100 zaposlenika, a glavni im je proizvod softver za upravljanje poslovanjem agencija koji se koristi globalno. Njegov razvoj pokazuje kako Infinum uspješno prelazi iz uslužnog modela u stvaranje skalabilnih proizvoda.
Tijekom 2025. godine Infinum je nastavio širenje kroz nova preuzimanja i dodatno jačanje sigurnosnog segmenta. Paralelno, Productive je unaprijedio funkcionalnosti i proširio međunarodnu bazu korisnika. Ključna promjena vidi se u transformaciji poslovnog modela. Infinum se postupno razvija iz klasične razvojne agencije u tehnološku grupaciju s više specijaliziranih područja, dok Productive potvrđuje da je moguće iz servisnog poslovanja izgraditi globalno relevantan softverski proizvod s ponavljajućim prihodima.
Dvojac i dalje uspješno surađuje na projektima, a dosadašnji rezultati pokazuju kako je i iz Hrvatske moguće ostvarivati izvrsne rezultate na globalnoj razini.
Kristian Kamber i Ante Gojsalić (SPLX AI)
Splitski startup SPLX AI, koji su osnovali Kristian Kamber i Ante Gojsalić, od početka se fokusirao na specifično, ali sve važnije područje: sigurnost sustava umjetne inteligencije. Umjesto razvoja samih AI modela, dvojac je usmjerio svoje napore na povećavanju sigurnosti velikih jezičnih modela, AI agenata i internih alata unutar kompanija, u trenutku kada je tržište tek počinjalo ozbiljnije usvajati takva rješenja.
Taj se pristup pokazao pravodobnim. Tijekom 2025. godine SPLX AI preuzeo je globalni kibernetički div Zscaler, što predstavlja jedan od značajnijih iskoraka domaće startup scene. Akvizicija potvrđuje ne samo kvalitetu tehnologije, nego i činjenicu da je smjer koji su odabrali u ranoj fazi razvoja, sigurnost AI sustava, postao jedan od ključnih dijelova AI infrastrukture.
Dok je većina industrije bila usmjerena na razvoj i primjenu umjetne inteligencije, SPLX AI se bavio rizicima koji iz nje proizlaze: od zaštite podataka do kontrole ponašanja AI sustava. Time su se pozicionirali u niši čija će važnost rasti paralelno s rastom AI tehnologija, a njihov primjer pokazuje da i domaći timovi mogu razvijati rješenja za globalne tehnološke izazove prije nego što postanu standard.