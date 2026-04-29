Tportalov Vizionar godine: Ovo su kandidati za nagradu u kategoriji tehnologija

Četvrti tportalov izbor Vizionar godine upravo traje i svoju završnicu imat će 13. svibnja u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, gdje će biti proglašeni dobitnici nagrade u pet kategorija (društvo, gospodarstvo, tehnologija, kultura i sport), kao i posebne krovne nagrade Vizionar godine

Riječ je o izboru koji prepoznaje ljude čije ideje, projekti i inicijative mijenjaju način na koji živimo, radimo i stvaramo. One koji promjene ne čekaju, već ih pokreću. Vizionar je krenuo okupljanjem tportalovih sto ključnih suradnika, komentatora, sugovornika, analitičara i kroničara medija koji utječu na sadržaj news portala, a oni su nominirali svoje kandidate za vizionare godine u svakoj pojedinačnoj kategoriji. Potom je u svakoj kategoriji odabrano po troje kandidata s najviše nominacija te o pobjednicima i ove godine odlučuje stručni žiri sastavljen od uglednih predstavnika poslovnog, znanstvenog, kulturnog i javnog života, čije različite perspektive odražavaju širinu područja u kojima nastaju promjene što oblikuju društvo. Ove godine žiri čine: Zrinka Cvitešić, istaknuta hrvatska glumica; Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke; Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze; Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i komentator tportala; Josip Paladino, istaknuti neurokirurg; Boško Picula, politolog, filmski kritičar i komentator tportala; Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma; Damir Sabol, jedan od najuspješnijih tehnoloških poduzetnika u Hrvatskoj; Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke; Nebojša Slijepčević, nagrađivani filmski redatelj i lanjski dobitnik krovne nagrade Vizionar godine, te Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). U kategoriji tehnologija za titulu Vizionara godine nakon prethodnih dobitnika Ivana Jelušića, Vlatka Matijevića i Srđana Kovačevića iz Orqe, tvrtke koja je u nekoliko navrata potvrdila status tvorca najboljih videonaočala za upravljanje dronovima na svijetu, nominirani su: Ivan Burazin (Daytona)

Ivan Burazin već godinama zauzima istaknuto mjesto na domaćoj tehnološkoj sceni, ponajviše kao suosnivač konferencije Shift, ali i kao pokretač platforme Daytona, koja danas okuplja programere, inženjere i tehnološke lidere na globalnoj razini. Njegov razvojni put obilježen je jasnim zaokretom: od događajnog biznisa prema izgradnji tehnoloških proizvoda. Daytona je od početne ideje prerasla u širu platformu usmjerenu na alate i zajednicu za developere, s naglaskom na rad na daljinu i učinkovitiju suradnju timova. Taj smjer dodatno je potvrđen tijekom 2025. godine, kada je tvrtka ojačala poziciju razvojem vlastitih rješenja za razvoj softvera u oblaku i širenjem na međunarodna tržišta. Fokus je pritom bio na alatima koji pojednostavljuju rad programera i ubrzavaju razvojne procese, čime se Daytona pozicionira u segmentu koji bilježi snažan rast. Burazin je prepoznao trenutak kada je velik dio industrije i dalje bio usmjeren na klasične razvojne okoline, pokrenuo Daytonu i krenuo razvijati alate u oblaku koji omogućuju rad s bilo koje lokacije i brzu standardizaciju radnog okruženja. Važnu ulogu u tom razvoju imala je i međunarodna mreža developera izgrađena kroz Shift, koja je poslužila kao temelj za testiranje i širenje proizvoda. Danas je Daytona globalna platforma u segmentu koji se tek formira, a upravo taj iskorak Burazina i njegov tim svrstava među relevantne aktere na međunarodnoj tehnološkoj sceni. Tomislav Car i Nikola Kapraljević (Productive/Infinum)

Dvojac koji je godinama bio zaštitno lice Infinuma, svojim su djelovanjem pokazali da znaju prepoznati trendove i potrebe tvrtki ne samo na hrvatskom, već i na globalno tržištu. Nakon pokretanja produktivnog spin-offa Productivea, Tomislav Car napustio je čelnu poziciju u Infinumu i prepustio vođenje tvrtke Nikoli Kapraljeviću. U međuvremenu je Productive izrastao u samostalnu tvrtku s više od 100 zaposlenika, a glavni im je proizvod softver za upravljanje poslovanjem agencija koji se koristi globalno. Njegov razvoj pokazuje kako Infinum uspješno prelazi iz uslužnog modela u stvaranje skalabilnih proizvoda. Tijekom 2025. godine Infinum je nastavio širenje kroz nova preuzimanja i dodatno jačanje sigurnosnog segmenta. Paralelno, Productive je unaprijedio funkcionalnosti i proširio međunarodnu bazu korisnika. Ključna promjena vidi se u transformaciji poslovnog modela. Infinum se postupno razvija iz klasične razvojne agencije u tehnološku grupaciju s više specijaliziranih područja, dok Productive potvrđuje da je moguće iz servisnog poslovanja izgraditi globalno relevantan softverski proizvod s ponavljajućim prihodima. Dvojac i dalje uspješno surađuje na projektima, a dosadašnji rezultati pokazuju kako je i iz Hrvatske moguće ostvarivati izvrsne rezultate na globalnoj razini. Kristian Kamber i Ante Gojsalić (SPLX AI)