Doživjeli su najveći skok u 30 godina, a njihov šef puše Musku za vratom: Tko je 'nova Nvidia'

Oracle je u srijedu doživio povijesni skok na burzi nakon što je taj softverski div objavio da raste potražnja za njegovim cloud uslugama od strane kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju. Dionica je skočila gotovo 36 posto, tržišna vrijednost kompanije narasla je za 244 milijarde dolara, a riječ je o najboljem danu za Oracle još od 1992. godine
Američki tehnološki div Oracle dosegnuo je tržišnu kapitalizaciju od 922 milijarde dolara, nakon što je objavio izvješće koje je iznenadilo investitore i analitičare, piše CNBC.
U izvješću za prvo fiskalno tromjesečje tvrtka je otkrila da su njezini 'remaining performance obligations (RPO)' – ugovoreni, ali još nepriznati prihodi – u tri mjeseca više nego utrostručeni, dosegnuvši 455 milijardi dolara. Oracle pritom najavljuje da je u pripremi još velikih ugovora, koji bi tu brojku uskoro mogli podići iznad pola bilijuna dolara.
Glavni razlog tolikog skoka je nagla potražnja za AI računarstvom, ponajprije od tvrtki poput OpenAI-ja. Na tom valu Oracle sada očekuje da će prihod od cloud infrastrukture (OCI) u fiskalnoj 2029. dosegnuti 114 milijardi dolara, dok je u prošloj fiskalnoj godini iznosio nešto više od 10 milijardi. Takav rast značio bi da bi kompanija u sljedeće tri godine mogla više nego udvostručiti ukupne prihode.
Ne čudi stoga što investitori uspoređuju Oracle s tehnološkim gigantom Nvidijom koja je od proizvođača gejming čipova postala globalni AI div vrijedan više od četiri bilijuna dolara. Oracleove dionice, koje su od početka godine već porasle 45 posto, u srijedu su skočile dodatnih 40 posto. Prema podacima FactSeta, to je najveći jednodnevni rast cijene od 1990-ih.
Podsjetimo, Larry Ellison (80), osnivač Oraclea, jednog od najvećih svjetskih proizvođača poslovnog softvera i lidera u razvoju baza podataka, pretekao je u srpnju Marka Zuckerberga i postao drugi najbogatiji čovjek na svijetu, odmah nakon Elona Muska. U srijedu je, doduše nakratko, pretekao i Muska. >>Više o Larryju Ellisonu pročitajte OVDJE<<
Prognozirati dugoročnu potražnju u industriji koja se razvija brzinom umjetne inteligencije izuzetno je teško. Nvidia ne daje prognoze dulje od jednog kvartala, dok Microsoft, Google i Amazon uopće ne izdvajaju AI prihode u svojim financijama. Ipak, Oracle pod vodstvom Larryja Ellisona i izvršne direktorice Safre Catz odlučio je izaći s ambicioznim ciljevima.
Kompanija, inače poznata po bazama podataka i 'nevidljivim' IT uslugama, sada se pokušava nametnuti kao ključni igrač u globalnoj AI utrci.
Oracleovi ugovori s klijentima, uključujući OpenAI, daju solidnu podlogu rastu. No realizacija ugovorenih prihoda ovisit će o tome može li kompanija izgraditi potrebnu mrežu i osigurati resurse. To uključuje energiju, regulatorne dozvole i ključne komponente poput Nvidijinih GPU-ova, kojih i dalje kronično nedostaje.
Analitičari napominju da Oracle ima prednost jer se njegov rast temelji na inferenciranju – procesu u kojem AI modeli daju odgovore korisnicima. Kako se tržište seli s treniranja novih modela na masovno korištenje postojećih, potražnja bi mogla nastaviti jačati.
Iako Amazon, Google i Microsoft i dalje ulažu znatno više od 35 milijardi dolara kapitalnih izdataka koje Oracle planira ove godine, analitičari mu priznaju adute. Patrick Colville iz Scotiabanke ističe 'vrhunsku tehničku ekspertizu, pristup kapitalu, podršku Nvidije i neovisnost' kao Oracleove ključne prednosti.
Unatoč tome, očekivanja su visoka. Dionica se sada trguje oko 48 puta buduće zarade, a sama kompanija predviđa da će AI računarstvo činiti većinu njezinih prihoda u godinama koje dolaze. To znači da je Oracleova budućnost snažnije vezana uz održivost AI tržišta nego kod konkurenata. Microsoft, primjerice, može i dalje računati na prihode od tradicionalnih softverskih proizvoda čak i ako potražnja za AI-em oslabi.