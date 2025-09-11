Doživjeli su najveći skok u 30 godina, a njihov šef puše Musku za vratom: Tko je 'nova Nvidia'

Oracle je u srijedu doživio povijesni skok na burzi nakon što je taj softverski div objavio da raste potražnja za njegovim cloud uslugama od strane kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju. Dionica je skočila gotovo 36 posto, tržišna vrijednost kompanije narasla je za 244 milijarde dolara, a riječ je o najboljem danu za Oracle još od 1992. godine

Američki tehnološki div Oracle dosegnuo je tržišnu kapitalizaciju od 922 milijarde dolara, nakon što je objavio izvješće koje je iznenadilo investitore i analitičare, piše CNBC. U izvješću za prvo fiskalno tromjesečje tvrtka je otkrila da su njezini 'remaining performance obligations (RPO)' – ugovoreni, ali još nepriznati prihodi – u tri mjeseca više nego utrostručeni, dosegnuvši 455 milijardi dolara. Oracle pritom najavljuje da je u pripremi još velikih ugovora, koji bi tu brojku uskoro mogli podići iznad pola bilijuna dolara. Glavni razlog tolikog skoka je nagla potražnja za AI računarstvom, ponajprije od tvrtki poput OpenAI-ja. Na tom valu Oracle sada očekuje da će prihod od cloud infrastrukture (OCI) u fiskalnoj 2029. dosegnuti 114 milijardi dolara, dok je u prošloj fiskalnoj godini iznosio nešto više od 10 milijardi. Takav rast značio bi da bi kompanija u sljedeće tri godine mogla više nego udvostručiti ukupne prihode.

Ne čudi stoga što investitori uspoređuju Oracle s tehnološkim gigantom Nvidijom koja je od proizvođača gejming čipova postala globalni AI div vrijedan više od četiri bilijuna dolara. Oracleove dionice, koje su od početka godine već porasle 45 posto, u srijedu su skočile dodatnih 40 posto. Prema podacima FactSeta, to je najveći jednodnevni rast cijene od 1990-ih. Podsjetimo, Larry Ellison (80), osnivač Oraclea, jednog od najvećih svjetskih proizvođača poslovnog softvera i lidera u razvoju baza podataka, pretekao je u srpnju Marka Zuckerberga i postao drugi najbogatiji čovjek na svijetu, odmah nakon Elona Muska. U srijedu je, doduše nakratko, pretekao i Muska. >>Više o Larryju Ellisonu pročitajte OVDJE<< Prognozirati dugoročnu potražnju u industriji koja se razvija brzinom umjetne inteligencije izuzetno je teško. Nvidia ne daje prognoze dulje od jednog kvartala, dok Microsoft, Google i Amazon uopće ne izdvajaju AI prihode u svojim financijama. Ipak, Oracle pod vodstvom Larryja Ellisona i izvršne direktorice Safre Catz odlučio je izaći s ambicioznim ciljevima. Kompanija, inače poznata po bazama podataka i 'nevidljivim' IT uslugama, sada se pokušava nametnuti kao ključni igrač u globalnoj AI utrci.