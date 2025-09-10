Veliko otkriće NASA-e u marsijanskoj 'dolini Neretve': 'Ovo je najuvjerljiviji uzorak dosad'

NASA-in rover Perserverance je u sedimentnoj stijeni detektirao tragove minerala koji se povezuju s prirodnim procesima razgradnje organskih tvari. Iako to upućuje na potencijalno postojanje života, skeptici tvrde da se isti minerali mogu naći i u drugim kemijskim reakcija s anorganskim tvarima
Rover Perseverance, kojeg je NASA prije četiri godine poslala na Mars, pronašao je stijene koje bi mogle sadržavati tragove davno izumrlog mikrobiološkog života, objavili su znanstvenici u časopisu Nature.
Uzorak u kojem se nalaze potencijalni tragovi bivšeg života, uzeti su prošlog ljeta u području nazvanom Neretva Vallis (dolina Neretve), nekoć aktivnom riječnom sustavu koji je utjecao u krater Jezero.
Dokazi raspadanja organskih tvari
Perserverance je ondje naišao na glinom bogatu sedimentnu stijenu, koja sadrže mikroskopske čestice obogaćene spojevima željeza – željeznim fosfatom (vivijanitom) i željeznim sulfidom (greigitom). Ti se minerali na Zemlji povezuju s prirodnim procesima razgradnje organskih tvari.
Voditelj istraživanja, profesor Joel Hurowitz sa Sveučilišta Stony Brook, istaknuo je kako je riječ o najuvjerljivijem uzorku dosad, no upozorava da je potreban daljnji laboratorijski pregled, po mogućnosti u zemaljskim uvjetima, prije donošenja bilo kakvih zaključaka.
“Jedno od mogućih objašnjenja jest drevni mikrobni život, ali postoji niz nebioloških procesa koji mogu stvoriti slične minerale”, rekao je za AP.
Treba pričekati s konačnim zaključcima
Sličnog su mišljenja i znanstvenici koji nisu sudjelovali u istraživanju. Iako otkriće jest uzbudljivo, smatraju da ne predstavlja dokaz života, jer se slične kemijske reakcije mogu dogoditi i bez prisutnosti mikroorganizama.
No, pitanje je hoće li 30 uzoraka koje je Perserverance prikupio uopće stići na Zemlju. U planu je da se to dogodi početkom sljedećeg desetljeća, no sve je na čekanju zbog rasta troškova, koji su procijenjeni na otprilike 11 milijardi dolara, zbog čega NASA razmatra jeftinije alternative.
Dotad će se znanstvenici moći oslanjati samo na eksperimentalne modele te po njima izvoditi ovako spektakularne zaključke ili nastaviti istraživanja.