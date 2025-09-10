Veliko otkriće NASA-e u marsijanskoj 'dolini Neretve': 'Ovo je najuvjerljiviji uzorak dosad'

NASA-in rover Perserverance je u sedimentnoj stijeni detektirao tragove minerala koji se povezuju s prirodnim procesima razgradnje organskih tvari. Iako to upućuje na potencijalno postojanje života, skeptici tvrde da se isti minerali mogu naći i u drugim kemijskim reakcija s anorganskim tvarima

Rover Perseverance, kojeg je NASA prije četiri godine poslala na Mars, pronašao je stijene koje bi mogle sadržavati tragove davno izumrlog mikrobiološkog života, objavili su znanstvenici u časopisu Nature. Uzorak u kojem se nalaze potencijalni tragovi bivšeg života, uzeti su prošlog ljeta u području nazvanom Neretva Vallis (dolina Neretve), nekoć aktivnom riječnom sustavu koji je utjecao u krater Jezero.

Dokazi raspadanja organskih tvari Perserverance je ondje naišao na glinom bogatu sedimentnu stijenu, koja sadrže mikroskopske čestice obogaćene spojevima željeza – željeznim fosfatom (vivijanitom) i željeznim sulfidom (greigitom). Ti se minerali na Zemlji povezuju s prirodnim procesima razgradnje organskih tvari. Voditelj istraživanja, profesor Joel Hurowitz sa Sveučilišta Stony Brook, istaknuo je kako je riječ o najuvjerljivijem uzorku dosad, no upozorava da je potreban daljnji laboratorijski pregled, po mogućnosti u zemaljskim uvjetima, prije donošenja bilo kakvih zaključaka. “Jedno od mogućih objašnjenja jest drevni mikrobni život, ali postoji niz nebioloških procesa koji mogu stvoriti slične minerale”, rekao je za AP.