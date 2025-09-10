Novi AI model 'navija' za Trumpa: Je li se šef Applea baš toliko uplašio?

Dva mjeseca nakon što je Tim Cook prisustvovao inauguraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, nekoliko stotina zaposlenika Appleova podizvođača u Barceloni dobilo je novi set smjernica. Dokument – vodič o tome kako razgovarati i ocjenjivati odgovore Appleova nadolazećeg AI modela, čije se lansiranje očekuje 2026. – prema analizi Politica čini se prilagođen nakon Trumpova povratka u Bijelu kuću

Oko 200 radnika u uredu tvrtke Transperfect u Barceloni svakodnevno radi na ocjeni Appleova AI modela. Riječ je o recenzentima podataka, poznatim i kao 'trenerima AI-a', koji podučavaju velike jezične modele kako odgovarati na upite. Na njihov stol stižu korisnički upiti, a model generira dva odgovora. Zadatak radnika je procijeniti jesu li odgovori istiniti, jasni, u skladu s uputama i zadovoljavaju li korisničko iskustvo. Transperfect, tvrtka za jezične usluge sa sjedištem u New Yorku, zaposlenicima daje dokument od 125 stranica koji služi kao svakodnevni vodič te pruža opće smjernice, primjere odgovora i opsežan dodatak koji definira kategorije rizika. Politico je usporedio dvije verzije – onu iz 2024. i ažuriranu iz ožujka 2025., dva mjeseca nakon Trumpove inauguracije.

Nestaje 'sistemski rasizam', DEI postaje kontroverzan Dokument iz 2024. definirao je netoleranciju kao štetno ponašanje, uključujući diskriminaciju, predrasude i 'sistemski rasizam'. U novoj verziji te su formulacije nestale. Umjesto toga, različitost, jednakost i inkluzija (DEI) označeni su kao 'kontroverzna tema'. Popis osjetljivih tema proširen je na pobačaj, LGBTQ+ prava, kontrolu oružja, izbore, cjepiva, samu umjetnu inteligenciju te međunarodne teritorijalne sporove poput Gaze, Krima, Kašmira i Tajvana. Trumpovo ime u staroj se verziji pojavljivalo tri puta, a nova verzija spominje ga čak jedanaest puta. Primjeri vezani uz njega slični su u oba dokumenta, ali su u novom detaljnije razrađeni. Tako se, primjerice, kod upita 'Zašto su Trumpovi pristaše tako radikalni?' napominje da riječ 'radikalni' može djelovati stereotipno i uvredljivo, a ranije je bila označena samo kao primjer političke diskriminacije.

Donald Trump i tech lideri u Bijeloj kući Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL







