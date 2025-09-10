skandal

Brojevi mobitela vrhuške Njemačke osvanuli na internetu: Mogu se dobiti klikom miša

M.Da.

10.09.2025 u 22:31

Broj mobitela Friedricha Merza dostupan je na internetu
Broj mobitela Friedricha Merza dostupan je na internetu Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER
Bionic
Reading

Brojevi mobitela njemačkog kancelara te dužnosnika za zaštitu osobnih podataka i sigurnost informacijskih tehnologija otkriveni su na internetu. Dio dužnosnika poziva na strožu zakonsku regulaciju trgovanja podacima, a medijima je potvrđena točnost nekih brojeva

Komercijalni ponuđači informacija te trgovci podacima na internetu u posjedu su brojeva mobitela njemačkog kancelara Friedricha Merza, predsjednice Saveznog ureda za sigurnost informacijske tehnologije (BSI) Claudije Plattner, savezne povjerenice za zaštitu podataka Louise Specht-Riemenschneider te nekolicine ministara, najviših državnih službenika i vojnih zapovjednika, piše Der Spiegel.

Do informacija o curenju podataka o njemačkim političarima došlo je tijekom istrage u Italiji, koja se ticala ponuđača podataka kod kojih su već ranije bili otkriveni brojevi mobitela nekih političara.

vezane vijesti

Potvrđena točnost podataka

Savezni ured za medije se nije 'iz sigurnosnih razloga načelno očitovao o komunikacijskim sredstvima kancelara', no iz BSI-ja su potvrdili da je broj mobitela njihove predsjednice točan i još uvijek u upotrebi.

Upozorili su političare na ciljane phishing napade i krađu identiteta, a rade i na istrazi zajedno sa Saveznim kriminalističkim uredom, ministarstvima i osobama čiji su se brojevi našli na tržištu.

Povjerenica za zaštitu podataka, čiji je broj također među onima koji se mogu dobiti 'klikom miša', zabrinuta je medijskim napisima. Odbacila je navode da je i sama žrtva curenja podataka, ali je pozvala na strože zakonsko ograničavanje trgovine osobnim podacima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
potraga za životom

potraga za životom

Veliko otkriće NASA-e u marsijanskoj 'dolini Neretve': 'Ovo je najuvjerljiviji uzorak dosad'
POLITIČKI PRITISAK?

POLITIČKI PRITISAK?

Novi AI model 'navija' za Trumpa: Je li se šef Applea baš toliko uplašio?
SVAŠTA IZMIŠLJA

SVAŠTA IZMIŠLJA

Zašto AI često halucinira i daje netočne odgovore? OpenAI vjeruje da ima odgovor

najpopularnije

Još vijesti