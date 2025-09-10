Brojevi mobitela vrhuške Njemačke osvanuli na internetu: Mogu se dobiti klikom miša

Do informacija o curenju podataka o njemačkim političarima došlo je tijekom istrage u Italiji, koja se ticala ponuđača podataka kod kojih su već ranije bili otkriveni brojevi mobitela nekih političara.

Komercijalni ponuđači informacija te trgovci podacima na internetu u posjedu su brojeva mobitela njemačkog kancelara Friedricha Merza , predsjednice Saveznog ureda za sigurnost informacijske tehnologije (BSI) Claudije Plattner , savezne povjerenice za zaštitu podataka Louise Specht-Riemenschneider te nekolicine ministara, najviših državnih službenika i vojnih zapovjednika, piše Der Spiegel .

Potvrđena točnost podataka

Savezni ured za medije se nije 'iz sigurnosnih razloga načelno očitovao o komunikacijskim sredstvima kancelara', no iz BSI-ja su potvrdili da je broj mobitela njihove predsjednice točan i još uvijek u upotrebi.

Upozorili su političare na ciljane phishing napade i krađu identiteta, a rade i na istrazi zajedno sa Saveznim kriminalističkim uredom, ministarstvima i osobama čiji su se brojevi našli na tržištu.

Povjerenica za zaštitu podataka, čiji je broj također među onima koji se mogu dobiti 'klikom miša', zabrinuta je medijskim napisima. Odbacila je navode da je i sama žrtva curenja podataka, ali je pozvala na strože zakonsko ograničavanje trgovine osobnim podacima.