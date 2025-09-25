Trump danas potpisuje uredbu: TikTok ostaje u SAD-u, ali pod američkom kontrolom

Trump je u petak razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o sporazumu jer je ranije ove godine stupio na snagu zakon kojim se zabranjuje popularna aplikacija društvenih medija u SAD-u. On zabranjuje aplikaciju osim ako ne proda otprilike 80 posto svoje imovine ulagačima iz SAD-a, piše CNN.

Uredba koju Trump planira potpisati potvrdit će da dogovor s konzorcijem ispunjava te uvjete. Također će se produljiti privremeni moratorij na provedbu zakona za još 120 dana, kako bi bilo dovoljno vremena da se obave regulatorna odobrenja i papirologija. Posljednji rok, koji je predsjednik sam produžio, istječe 17. prosinca.

TikTok će tako u SAD-u dobiti novu tvrtku sa sjedištem u Americi, kojom će upravljati domaći investitori. Kontrolu nad poslovanjem i algoritmom dobit će vlasnici s većinskim američkim kapitalom i upravnim odborom, a tehnološka kompanija Oracle imat će nadzor nad algoritmom te sigurnošću podataka i privatnošću korisnika.

Dogovor ima i šire političko značenje - Bijela kuća vidi ga kao korak prema smirivanju napetosti s Pekingom. Trump i kineski predsjednik Xi razgovarali su o TikToku prošlog tjedna, a dvojica čelnika trebala bi se idućeg mjeseca sastati na samitu APEC-a u Južnoj Koreji.