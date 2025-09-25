Trump danas potpisuje uredbu: TikTok ostaje u SAD-u, ali pod američkom kontrolom

Predsjednik SAD-a Donald Trump u četvrtak će potpisati izvršnu uredbu kojom se formalno otvara put prodaji američkih operacija TikToka konzorciju američkih investitora, potvrdio je dužnosnik Bijele kuće za CNN. Time se rješava pravni spor koji već duže vrijeme prijeti potpunom zabranom popularne aplikacije u Sjedinjenim Državama
Trump je u petak razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o sporazumu jer je ranije ove godine stupio na snagu zakon kojim se zabranjuje popularna aplikacija društvenih medija u SAD-u. On zabranjuje aplikaciju osim ako ne proda otprilike 80 posto svoje imovine ulagačima iz SAD-a, piše CNN.
Uredba koju Trump planira potpisati potvrdit će da dogovor s konzorcijem ispunjava te uvjete. Također će se produljiti privremeni moratorij na provedbu zakona za još 120 dana, kako bi bilo dovoljno vremena da se obave regulatorna odobrenja i papirologija. Posljednji rok, koji je predsjednik sam produžio, istječe 17. prosinca.
TikTok će tako u SAD-u dobiti novu tvrtku sa sjedištem u Americi, kojom će upravljati domaći investitori. Kontrolu nad poslovanjem i algoritmom dobit će vlasnici s većinskim američkim kapitalom i upravnim odborom, a tehnološka kompanija Oracle imat će nadzor nad algoritmom te sigurnošću podataka i privatnošću korisnika.
Dogovor ima i šire političko značenje - Bijela kuća vidi ga kao korak prema smirivanju napetosti s Pekingom. Trump i kineski predsjednik Xi razgovarali su o TikToku prošlog tjedna, a dvojica čelnika trebala bi se idućeg mjeseca sastati na samitu APEC-a u Južnoj Koreji.