S 80 godina pretekao je Zuckerberga i postao drugi najbogatiji čovjek na svijetu: Tko je Larry Ellison

Samo u srpnju ove godine vrijednost im je skočila je 5,7 posto nakon što je američka vlada olabavila ograničenja izvoza čipova u Kinu, što bi moglo ublažiti globalne napetosti u opskrbnom lancu. Uz to, OpenAI je dogovorio najam golemih količina računalne snage od Oraclea za razvoj novih AI alata.

Ellison, koji posjeduje 40 posto dionica tvrtke što ju je osnovao 1977., profitirao je od 41-postotnog rasta cijene Oracleovih dionica od početka godine, a osobito od velikog uzleta u posljednja dva tjedna. Oracle je uz to najavio ulaganje od tri milijarde dolara u Njemačku i Nizozemsku da bi proširio svoje cloud usluge i AI infrastrukturu u Europi.

Tko je Larry Ellison?

Ellison je rođen 1944. u New Yorku, a djetinjstvo je proveo u skromnoj četvrti Chicaga, gdje su ga odgojili teta i tetak koji su ga posvojili nakon što se njegova 19-godišnja majka nije mogla brinuti o njemu i zato što je obolio od teške upale pluća. Rano je pokazivao interes za matematiku i računalstvo. Upisao je dva fakulteta (Sveučilište Illinois i Sveučilište Chicago), no oba je napustio nakon smrti tete. Započeo je karijeru 70-ih kao programer u tvrtkama Amdahl i Ampex u Kaliforniji, kamo se preselio.

Dok je bio u Ampexu, radio je na izradi baze podataka za CIA-u, kodnog imena 'Oracle'. Inspiriran znanstvenim radom Edgara F. Codda o relacijskim bazama podataka, Ellison je 1977. godine s Robertom Minerom i Edom Oatesom osnovao tvrtku Software Development Laboratories (SDL), kasnije preimenovanu u Oracle Corporation.

Ona je postala globalni lider zahvaljujući inovacijama u upravljanju bazama podataka i razvoju univerzalnog jezičnog standarda SQL. Prvi njihov klijent bila je CIA, što je Oracleu omogućilo brz prodor na tržište državnih i poslovnih klijenata. Tvrtka je izrasla u drugog najvećeg proizvođača softvera na svijetu, a Ellisonovo bogatstvo eksponencijalno je raslo uz rast vrijednosti dionica Oraclea nakon izlaska na burzu 1986. godine.

Tijekom 1990-ih pokušavao je konkurirati Microsoftu lansiranjem tzv. network computera, ali veći uspjeh postigao je ranim prihvaćanjem internetskih tehnologija i agresivnom strategijom akvizicija: Oracle je preuzeo brojne softverske tvrtke, uključujući PeopleSoft, Siebel, BEA i Sun Microsystem. Ellison se povukao s mjesta izvršnog direktora 2014., no ostao je na poziciji glavnog tehnološkog direktora i predsjednika uprave. Danas je softverski div Oracle poznat po bazama podataka koje su temelj poslovanja mnogih najvećih svjetskih tvrtki.

Usto, Ellison je uložio oko milijardu dolara u Teslu i bio jedan od većih dioničara s oko 1,4 do 1,5 posto dionica te kompanije. Bio je i član njezina upravnog odbora od 2018. do lipnja 2022., sve dok nije odstupio s te pozicije.

Bio je član i upravnog odbora Applea od 1997. do 2002., no dao je ostavku zbog sukoba u rasporedu sastanaka odbora. On i Steve Jobs bili su bliski prijatelji, a Ellison je navodno čak razmatrao plan za kupnju Applea kako bi ga vratio na mjesto izvršnog direktora tijekom teškog razdoblja.

Osim poslovnog carstva, poznat je po luksuznim ulaganjima – posjeduje 98 posto otoka Lanai na Havajima, nekoliko jahti i privatnih aviona, luksuzne nekretnine, uključujući vile u Malibuu i Newportu, te kompleks inspiriran japanskom arhitekturom iz 16. stoljeća u području zaljeva San Francisca. Poznat je i po ljubavi prema jedrenju (njegov tim pobijedio je na America's Cupu 2010. i obranio naslov 2013.).