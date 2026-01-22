Bivša šefica Theranosa moli Trumpa da joj skrati zatvorsku kaznu

Holmes je 2022. godine osuđena zbog prijevare investitora, a u saveznu zatvorsku ustanovu u Teksasu javila se 2023. i trenutačno služi kaznu od 11 godina zatvora. Trebala bi biti puštena u prosincu 2031., no u slučaju da predsjednik odobri njezin zahtjev za pomilovanje ili skraćenje kazne, na slobodu bi mogla izaći gotovo šest godina ranije.

Američki žalbeni sud prošle godine potvrdio je presude protiv Holmes i bivšeg predsjednika Theranosa Ramesha Sunnyja Balwanija, kao i obvezu isplate ukupno 452 milijuna dolara odštete žrtvama prijevare, piše CNN.

Holmes je osnovala Theranos kao studentica, a tvrtka je u jednom trenutku bila procijenjena na devet milijardi dolara. Ubrzo je postala jedna od najprepoznatljivijih žena u Silicijskoj dolini, predstavljajući se kao vizionarka koja će revolucionirati zdravstvenu industriju. Theranos je tvrdio da može provoditi precizne medicinske testove, uključujući otkrivanje raka i dijabetesa, uz tek nekoliko kapi krvi. Tvrtka je stoga prikupila oko 945 milijuna dolara ulaganja, okupila ugledan upravni odbor i sklopila partnerstva s velikim maloprodajnim lancima.