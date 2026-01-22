Bivša šefica Theranosa moli Trumpa da joj skrati zatvorsku kaznu

Elizabeth Holmes, bivša izvršna direktorica Theranosa, zatražila je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da joj skrati zatvorsku kaznu, pokazuju dokumenti podneseni američkom Ministarstvu pravosuđa prošle godine
Holmes je 2022. godine osuđena zbog prijevare investitora, a u saveznu zatvorsku ustanovu u Teksasu javila se 2023. i trenutačno služi kaznu od 11 godina zatvora. Trebala bi biti puštena u prosincu 2031., no u slučaju da predsjednik odobri njezin zahtjev za pomilovanje ili skraćenje kazne, na slobodu bi mogla izaći gotovo šest godina ranije.
Američki žalbeni sud prošle godine potvrdio je presude protiv Holmes i bivšeg predsjednika Theranosa Ramesha Sunnyja Balwanija, kao i obvezu isplate ukupno 452 milijuna dolara odštete žrtvama prijevare, piše CNN.
Holmes je osnovala Theranos kao studentica, a tvrtka je u jednom trenutku bila procijenjena na devet milijardi dolara. Ubrzo je postala jedna od najprepoznatljivijih žena u Silicijskoj dolini, predstavljajući se kao vizionarka koja će revolucionirati zdravstvenu industriju. Theranos je tvrdio da može provoditi precizne medicinske testove, uključujući otkrivanje raka i dijabetesa, uz tek nekoliko kapi krvi. Tvrtka je stoga prikupila oko 945 milijuna dolara ulaganja, okupila ugledan upravni odbor i sklopila partnerstva s velikim maloprodajnim lancima.
No 2015. i 2016. godine istraživanje Wall Street Journala ozbiljno je dovelo u pitanje znanstvenu utemeljenost i stvarne mogućnosti Theranosove tehnologije. Godine 2018. Holmes i Balwani optuženi su po više točaka za elektroničku prijevaru i zavjeru, a oboje su se izjasnili da nisu krivi. Nakon višegodišnjeg sudskog postupka porota je ipak presudila suprotno.
Holmes (41) trenutačno služi kaznu u zatvorskom kampu minimalne sigurnosti Federal Prison Camp Bryan, oko 160 kilometara od Houstona. Iz Bijele kuće poručuju da ne komentiraju pojedinačne zahtjeve, a konačnu odluku o pomilovanjima i skraćenju kazni donosi isključivo predsjednik SAD-a.
Njezini odvjetnici zasad se nisu oglasili, a ona je posljednjih mjeseci ponovno privukla pozornost javnosti zbog aktivnosti na svom profilu na platformi X. Na njemu se pojavljuju objave o njezinu životu u zatvoru, obitelji i djeci, kao i nedavna poruka u kojoj hvali Trumpove poteze vezane uz pristupačnost zdravstvene skrbi. Profil navodi da su objave 'uglavnom njezine riječi koje objavljuju drugi', no nije poznato tko točno upravlja računom.
'Nastavljamo se boriti za moju nevinost i znamo da se istina ne može zauvijek potiskivati', objavljeno je na profilu Holmes u srijedu navečer.
Trump je tijekom svog drugog predsjedničkog mandata već donio niz kontroverznih odluka o pomilovanjima. Među njima su i osnivač Binancea Changpeng Zhao, a on je 2023. priznao krivnju za kršenje zakona o sprječavanju pranja novca, te Ross Ulbricht, osuđen na doživotni zatvor zbog pokretanja dark web tržišta Silk Road.