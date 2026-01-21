Čak 97 posto učitelja i nastavnika u Hrvatskoj koristi umjetnu inteligenciju

Istraživanje je provedeno na 2.514 učenika i 399 učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Gotovo 36 posto učitelja i 42 posto učenika zauzima neutralan stav prema vlastitom razumijevanju UI, dok se 26 posto učenika ne osjeća samopouzdano u njezinu korištenju, pokazuju rezultati istraživanja 'Razumijevanje i korištenje umjetne inteligencije'. Neutralni odgovori, kako ističu istraživači, nisu pokazatelj ravnodušnosti, nego nedostatka iskustva i jasnih primjera u korištenju alata u nastavi.

Gotovo 69 posto učitelja koristi alate umjetne inteligencije ponekad ili često, a više od 80 posto tvrdi da razumije način na koji UI donosi odluke. Ipak, njih više od trećine i dalje osjeća nesigurnost, što prema udruzi ukazuje na potrebu za sustavnom edukacijom i jasnim pedagoškim smjernicama. Učitelji navode da bi im konkretni primjeri dobre prakse i institucionalna podrška pomogli da sigurnije i kvalitetnije uključe UI u nastavu.