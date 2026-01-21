'svjesni rizika'

Čak 97 posto učitelja i nastavnika u Hrvatskoj koristi umjetnu inteligenciju

I.V./Hina

21.01.2026 u 07:57

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Jurinec/PIXSELL
Bionic
Reading

Čak 94 posto učitelja i nastavnika te gotovo 60 posto učenika koristi alate umjetne inteligencije (UI), no značajan dio još nije siguran kako ti sustavi funkcioniraju, pokazuje nacionalno istraživanje udruge Suradnici u učenju, objavljeno povodom Dana sigurnijeg interneta

Istraživanje je provedeno na 2.514 učenika i 399 učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Gotovo 36 posto učitelja i 42 posto učenika zauzima neutralan stav prema vlastitom razumijevanju UI, dok se 26 posto učenika ne osjeća samopouzdano u njezinu korištenju, pokazuju rezultati istraživanja 'Razumijevanje i korištenje umjetne inteligencije'. Neutralni odgovori, kako ističu istraživači, nisu pokazatelj ravnodušnosti, nego nedostatka iskustva i jasnih primjera u korištenju alata u nastavi.

Gotovo 69 posto učitelja koristi alate umjetne inteligencije ponekad ili često, a više od 80 posto tvrdi da razumije način na koji UI donosi odluke. Ipak, njih više od trećine i dalje osjeća nesigurnost, što prema udruzi ukazuje na potrebu za sustavnom edukacijom i jasnim pedagoškim smjernicama. Učitelji navode da bi im konkretni primjeri dobre prakse i institucionalna podrška pomogli da sigurnije i kvalitetnije uključe UI u nastavu.

vezane vijesti

Istraživanje također pokazuje da su učitelji i učenici svjesni rizika. Čak 95 posto učitelja i 80,6 posto učenika prepoznaje mogućnost netočnih ili pristranih informacija, dok više od 70 posto smatra provjeru podataka nužnom. Među učiteljima 86 posto želi dodatno učiti o sigurnoj i odgovornoj primjeni UI, dok 53 posto učenika pokazuje interes za dodatno učenje.

Korištenje umjetne inteligencije među učenicima pokazuje jasnu povezanost s dobi: stariji učenici češće koriste UI alate i pokazuju veće samopouzdanje u njihovu korištenju, dok mlađi učenici češće zauzimaju neutralan stav ili se ne osjećaju sigurnima. Rezultati također pokazuju da učenici starijih razreda već prepoznaju primjenu UI u rješavanju školskih zadataka i projektima, ali da im i dalje nedostaje uputa kako odgovorno i etički koristiti te alate.

Ukupno, rezultati ukazuju na to da su škole otvorene za primjenu umjetne inteligencije, ali da postoji potreba za sustavnom podrškom, dodatnim edukacijama, razvojem jasnih smjernica i primjera dobre prakse, kako bi korištenje UI bilo sigurno, pedagoški utemeljeno i prilagođeno različitim dobnim skupinama učenika.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ELIZABETH HOLMES

ELIZABETH HOLMES

Bivša šefica Theranosa moli Trumpa da joj skrati zatvorsku kaznu
konkurencija starlinku

konkurencija starlinku

Bezos ulazi u otvoreni rat s Muskom: Blue Origin postavlja više od 5 tisuća satelita u svemir
DALEKOSEŽNE POSLJEDICE

DALEKOSEŽNE POSLJEDICE

Musk vs. Altman: Sudski obračun koji bi mogao imati velike posljedice na AI industriju

najpopularnije

Još vijesti