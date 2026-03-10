Apple bi buduće modele iPhonea mogao - printati?

Prema informacijama koje prenosi Mark Gurman iz Bloomberga , kompanija razmatra primjenu ove tehnologije prvenstveno pri izradi kućišta za iPhone i satova iz linije Apple Watch, a novi pristup mogao bi promijeniti način proizvodnje kućišta satova i aluminijskih okvira za uređaje.

Apple istražuje mogućnost korištenja 3D ispisa aluminija u proizvodnji svojih uređaja, što bi u budućnosti moglo pojednostaviti proizvodne procese i smanjiti troškove izrade.

Apple već koristi 3D ispis

Apple već ima iskustva s ovom tehnologijom jer su modeli Watch Ultra 3 i Watch Series 11 djelomično proizvedeni pomoću 3D printanog titana izrađenog od potpuno recikliranog materijala.

Tvrtka je nedavno primijenila sličan proces pri izradi priključka USB-C za iPhone Air. Prema Appleu, takva komponenta je tanja, čvršća i ekološki prihvatljivija od prethodnih rješenja.

Potencijalno jeftinija proizvodnja

Ako uspješno uvede 3D ispis aluminija u masovnu proizvodnju, proces bi mogao smanjiti količinu materijala i pojednostaviti izradu kućišta, što bi dugoročno moglo smanjiti troškove proizvodnje i potencijalno utjecati na početne cijene iPhonea.

Sličan pristup optimizaciji proizvodnje tvrtka je već primijenila na novom prijenosniku MacBook Neo te je korištena metoda koja smanjuje potrošnju aluminija. Time je Apple uspio postići početnu cijenu od 599 dolara za svoj najnoviji osnovni laptop.

Promjene i u dizajnu

Uz proizvodne inovacije, navodno planira dizajnerske promjene. Prema istim izvorima, kompanija bi kasnije ove godine mogla predstaviti novu paletu boja za računalo iMac.

Za sada službeno nije komentirala planove o 3D printanom aluminiju, ali industrijski analitičari smatraju da bi takva tehnologija mogla imati značajan utjecaj na budući dizajn i proizvodnju uređaja.