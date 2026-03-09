IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

Hervis traži Stručnjaka za IT podršku (m/ž). Idealni kandidat je organiziran, fleksibilan i sposoban samostalno organizirati svoj posao, ljubazan, suradljiv, spreman pomoći, otvoren za digitalizaciju i s odličnom informatičkom pismenošću. Poslodavac nudi rad u međunarodnoj i modernoj tvrtki, mogućnost dodatnog mjesečnog bonusa, regres za godišnji odmor, pogodnosti za zaposlenike, dodatno osposobljavanje, besplatno sudjelovanje na sportskim događanjima, interno napredovanje te dinamičan i fleksibilan rad. Prijave su otvorene do 14. ožujka.

Metaprofile Data zapošljava Senior backend developera (m/ž) sa snažnim znanjem PHP programiranja i modernih PHP frameworka (Symfony, Laravel ili slični), ekspertno predznanje rada u Linux okruženju, solidnu osnovu u MySQL dizajnu baza podataka, optimizaciji i performansama upita, poznavanje JavaScripta te praktično iskustvo u provedbi DevOps praksi (CI/CD, monitoring). Poslodavac nudi fleksibilno radno vrijeme, hibridni model rada s mogućnošću rada od kuće prema potrebi i plaću u skladu s iskustvom i stručnosti. Prijave su otvorene do 25. ožujka.

Optika Kabel TV traži Magistra inženjera informacijske i komunikacijske tehnologije (m/ž) s VSS/VŠS, 3-5 godina radnog iskustva, tehničkim znanjem na CCNP razini, naprednim poznavanjem mrežnih tehnologija i protokola (uključujući VoIP), iskustvom u konfiguriranju i nadzoru mrežnih uređaja proizvođača kao što su Cisco, HP, Huawei, Mikrotik, Fortinet, ZTE (GPON), poznavanjem Linuxa i samostalnošću u radu. Poslodavac nudi rad u ugodnom i ambicioznom timu, edukaciju i usavršavanje, mogućnost razvoja kreativnih ideja te financijski paket neto 2.400 – 3.000 EUR sukladno iskustvu i rezultatima, s dodatnim pogodnostima. Prijave su otvorene do 14. ožujka.

SOFISTIKA zapošljava Programera (m/ž) sa profesionalnim iskustvom za rad na vlastito razvijenim sustavima kartičnog poslovanja i statističkog izvještavanja za financijske institucije, koristeći programske jezike C i COBOL na IBM z/OS i AIX računalima. Idealni kandidat ima iskustvo u C jeziku i LINUX/UNIX okruženju te je spreman učiti o kartičnom sustavu. Poslodavac nudi timski rad, mentorstvo i ne-stresno radno okruženje. Prijave su otvorene do 15. ožujka.

HOP traži Voditelja web shopa i loyalty programa (m/ž) za rad u e-commerce okruženju. Kandidat će upravljati web shop sadržajem, unositi i ažurirati proizvode, održavati strukturu kategorija, provjeravati točnost i usklađenost sadržaja, surađivati s marketingom i uredništvom, izrađivati i ažurirati sadržaj za loyalty card aplikaciju, obrađivati narudžbe, koordinirati logistiku i skladište te pružati korisničku podršku putem e-maila, telefona ili chata. Poslodavac nudi stalni radni odnos i puno radno vrijeme. Prijave su otvorene do 13. ožujka.

