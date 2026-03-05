Apple predstavio jeftin laptop s mobilnim čipom: MacBook Neo

Šareni minimalist iz Applea dolazi s 13-inčnim zaslonom, pristupačnom cijenom i... čipom iz iPhonea 16 Pro?

Apple je na posebnom događanju u New Yorku službeno predstavio MacBook Neo, novi laptop koji donosi svježinu na tržište kombinacijom pristupačne cijene, živih boja i moći Appleova čipa A18 Pro – istog onog koji se nalazi u najnovijim modelima iPhone 16 Pro. Ovaj korak predstavlja zanimljiv odmak od uobičajene strategije kompanije, usmjerene pristupačnijem segmentu tržišta bez velikih kompromisa u dizajnu i funkcionalnosti. Dizajn i boje MacBook Neo dolazi u četiri boje: klasičnoj srebrnoj, dubokoj indigo, nježnoj ružičastoj (blush) i živahnoj žutoj (citrus). Njegov tanak i lagan dizajn, bez izreza na ekranu, čini ga privlačnim za korisnike koji traže stilski i funkcionalan uređaj. Ekran od 13 inča nudi rezoluciju od 2408×1506 piksela, 500 nita svjetline i podršku za milijardu boja, što osigurava živahne i točne prikaze sadržaja.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Apple

Performanse i hardver Srce MacBook Nea je Appleov čip A18 Pro, prvi put predstavljen u iPhoneu 16 Pro. Iako nije na razini čipova serije M, ovaj procesor pruža dovoljno snage za svakodnevne zadatke kao što su surfanje internetom, streaming, uređivanje dokumenata i lagano multitaskanje. Laptop dolazi s osam GB RAM-a, što je fiksno i ne može se nadograditi, te osnovnom pohranom od 256 GB, a ona se može povećati na 512 GB.

Baterija obećava do 16 sati reprodukcije videozapisa, što je solidan rezultat za uređaj ove kategorije. Međutim važno je istaknuti da MacBook Neo nema punjenje MagSafe, već dva klasična priključka USB-C za napajanje, a ima i 3,5-milimetarski audioulaz za slušalice.