Sad je još lakše zamijeniti iPhone Androidom i obrnuto. Pogledajte kako

Ubrzo nakon toga Apple je objavio prvu beta inačicu za izdanje operativnog sustava iOS 26.3, koja je sadržavala alat za prijenos. Sad su te značajke dostupne svima. Evo kako ih upogoniti.

Vijest o ovom partnerstvu pojavila se još u prosincu. Google je prve plodove suradnje uključio izdanje eksperimentalnog programa Android Canary.

Nakon što nadogradite iPhone na iOS 26.3, možete otvoriti Settings pa General i pomaknuti se prema dolje do Transfer or Reset iPhone.

Kucnite tu opciju. Pojavit će se skočni prozor s uputom za postavljanje iPhonea pored Androida, kako bi prenijeli fotografije, poruke i aplikacije, između ostalih podataka. Zdravstvene podatke, uređaje uparene s Bluetoothom i zaštićene stavke neće biti moguće prenijeti.

Morat ćete provjeriti jesu li oba uređaja nadograđena na najnovija izdanja operativnih sustava, jesu li spojeni na Wi-Fi i je li im uključen Bluetooth. U Appleu kažu kako bi Android trebao biti u 'postupku postavljanja', što znači kako vjerojatno nećete moći koristiti ovu značajku ako je pametni telefon već postavljen.

Nakon toga vaš iPhone će vas zatražiti skeniranje QR kôda koji bi se trebao pojaviti na Androidu. Alternativno, moći ćete kucnuti Other Options na iPhoneu da biste unijeli ID i kod za uparivanje koji bi se trebali pojaviti na Androidu.

Nakon toga biste trebali moći odabrati podatke koje želite prenijeti, uključujući fotografije, kontakte, kalendare, povijest poziva i poruke. Nakon dovršetka kucnite Continue i zatim odaberite prijenos eSIM-a, ako je primjenjivo. Morat ćete dvaput kliknuti na stranu svog iPhonea kada se to od vas zatraži za dovršetak prijenosa eSIM-a.

Ovo funkcionira i u drugom smjeru, iako Apple kaže kako i dalje morate koristiti aplikaciju Move to iOS na Androidu - barem dok Google ne postavi sličan protokol na svojoj strani, piše Life Hacker.