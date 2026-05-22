Android 17 uvodi stroža pravila za pozadinske zvukove

Damir Rukavina

22.05.2026 u 08:30

Android 17 Izvor: Profimedia / Autor: Pavlo Gonchar / Zuma Press / Profimedia
Novi operativni sustav strogo će ograničiti načine na koje aplikacije mogu reproducirati zvukove. Ovo bi moglo biti rješenje za problem koji je Android uređaje mučio već godinama

Google mijenja način rada pozadinskog zvuka u Androidu 17 kako bi spriječio situacije u kojima aplikacije iznenada počnu reproducirati zvuk bez upozorenja. Nova funkcija, koju Google naziva 'Background Audio Hardening', predstavljena je tijekom developerske konferencije Google I/O 2026, a već se počinje pojavljivati u verziji Android 17 Beta 4.

Kraj nasumičnom puštanju zvuka

Prema novim pravilima, aplikacije više neće moći proizvoljno pokretati audio reprodukciju, tražiti audio fokus ili mijenjati glasnoću dok rade u pozadini. Google navodi da želi smanjiti broj problema u kojima se aplikacije zamrznu u pozadini pa kasnije neočekivano nastave reprodukciju - ponekad čak satima nakon što ih je korisnik posljednji put koristio.

Kako bi aplikacija mogla reproducirati zvuk u pozadini, morat će ili biti vidljiva na ekranu ili koristiti službenu funkciju namijenjenu glazbi, navigaciji ili pozivima.

Android bi mogao potpuno blokirati problematične aplikacije

Ako developeri ne prilagode aplikacije novim pravilima, Android bi mogao automatski blokirati njihove audio funkcije bez prikazivanja greške korisniku, što znači da bi neke loše optimizirane aplikacije mogle potpuno izgubiti mogućnost reprodukcije zvuka u pozadini.

Glazbene i navigacijske aplikacije trebale bi raditi normalno

Google ističe da popularne vrste aplikacija poput servisa za streaming glazbe, podcast aplikacija, navigacije i poziva - ne bi trebale imati problema ako koriste preporučene sustave za reprodukciju. Tvrtka je također potvrdila da alarmi i odbrojavanja neće biti pogođeni novim ograničenjima.

Fokus na stabilnije iskustvo

Promjene dolaze kao dio Googleovog nastojanja da Android postane predvidljiviji i stabilniji u svakodnevnom korištenju. Neočekivano pokretanje zvuka iz aplikacija godinama je jedan od češćih problema na Android uređajima, posebno nakon ponovnog pokretanja telefona ili kada aplikacije ostanu aktivne u pozadini bez znanja korisnika.

S Androidom 17 Google sada pokušava agresivnije ograničiti takvo ponašanje i dati korisnicima veću kontrolu nad time što njihov telefon radi kada ekran nije aktivan, piše Android Authority.

