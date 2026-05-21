Ne može mu nitko ništa: Evo kako je Musk postao apsolutno nedodirljiv u SpaceX-u

Sljedećeg mjeseca SpaceX izlazi na tržište u, kako navode američki mediji, potencijalno najvećem IPO-u svih vremena, piše Financial Times .

No iza futurističkih planova krije se kompanija koja i dalje posluje s gubicima, troši milijarde dolara na AI infrastrukturu i učvršćuje gotovo apsolutnu Muskovu kontrolu nad poslovanjem.

samo je pitanje koliko novca će prikupiti

Musk se sve više kladi na umjetnu inteligenciju

Objavljeni dokumenti pokazuju koliko je SpaceX posljednjih godina prebacio fokus na umjetnu inteligenciju.

Musk vidi AI kao daleko najveće tržište koje kompanija može osvojiti. Prema procjenama iz prospekta, potencijal tržišta umjetne inteligencije doseže čak 26,5 bilijuna dolara, znatno više od procijenjenih dva bilijuna dolara, koliko bi mogli donositi Starlink i svemirske operacije.

Ipak, SpaceX u AI sektoru još uvijek zaostaje za konkurentima poput OpenAI-a, Anthropica i Googlea.

Kompanija je prošle godine potrošila gotovo 13 milijardi dolara na AI hardver, pri čemu je taj segment poslovanja završio s operativnim gubitkom od 6,4 milijarde dolara. Zbog toga je SpaceX završio u neto gubitku unatoč tome što je Starlink ostvario 4,4 milijarde dolara operativne dobiti.

Musk je ipak uspio pronaći način za monetizaciju dijela računalne infrastrukture koju je izgradio. Prospekt otkriva da će Anthropic plaćati oko 15 milijardi dolara godišnje za najam prostora u dva velika podatkovna centra SpaceX-a pod nazivom Colossus. Taj bi ugovor SpaceX-u do svibnja 2029. godine mogao donijeti ukupno 45 milijardi dolara prihoda i više nego nadoknaditi golema ulaganja u AI hardver.

Činjenica da Musk iznajmljuje infrastrukturu izravnom konkurentu samo pokazuje da njegov chatbot Grok još uvijek nije ostvario značajniji tržišni uspjeh.

Orbitalni podatkovni centri i planovi za Mjesec i Mars

SpaceX želi iskustvo stečeno u izgradnji zemaljske AI infrastrukture preseliti u svemir. Kompanija planira razviti veliku mrežu orbitalnih podatkovnih centara koji bi bili pogonjeni Sunčevom energijom i hlađeni vakuumom svemira.

Prebacivanje AI računalstva u orbitu Musk vidi kao prvi korak prema stvaranju novih 'tržišta vrijednih bilijune dolara' na Mjesecu, Marsu i drugim dijelovima Sunčeva sustava.

Ključnu ulogu u toj strategiji ima nova generacija rakete Starship, višekratno upotrebljive letjelice visoke preko 120 metara. Upravo je mogućnost jeftinog postavljanja satelita omogućila SpaceX-u da praktički dominira svjetskim tržištem lansiranja tereta u orbitu.

Od 2023. godine SpaceX godišnje u orbitu pošalje oko 80 posto ukupnog tereta u svemiru. 'S vremenom, posebno kroz orbitalne podatkovne centre, očekujemo da ćemo pružati AI usluge u iznimno velikom opsegu', napisao je Musk na društvenoj mreži X.

Jedan od investitora izjavio je da koncept 'orbitalnih podatkovnih centara funkcionira i bez Groka', usporedivši SpaceX s tvrtkom CoreWeave, a opisao ju je kao svojevrsni 'CoreWeave na nebu'.