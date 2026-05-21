Ne može mu nitko ništa: Evo kako je Musk postao apsolutno nedodirljiv u SpaceX-u

SpaceX je objavio detalje jednog od najambicioznijih izlazaka na burzu u povijesti tehnološke industrije. Kompanija Elona Muska objavila je prospekt od gotovo 200 tisuća riječi u kojem iznosi viziju rudarenja asteroida, prijevoza putnika na Mjesec i Mars te goleme svemirske infrastrukture pogonjene umjetnom inteligencijom
No iza futurističkih planova krije se kompanija koja i dalje posluje s gubicima, troši milijarde dolara na AI infrastrukturu i učvršćuje gotovo apsolutnu Muskovu kontrolu nad poslovanjem.
Sljedećeg mjeseca SpaceX izlazi na tržište u, kako navode američki mediji, potencijalno najvećem IPO-u svih vremena, piše Financial Times.
Musk se sve više kladi na umjetnu inteligenciju
Objavljeni dokumenti pokazuju koliko je SpaceX posljednjih godina prebacio fokus na umjetnu inteligenciju.
Musk vidi AI kao daleko najveće tržište koje kompanija može osvojiti. Prema procjenama iz prospekta, potencijal tržišta umjetne inteligencije doseže čak 26,5 bilijuna dolara, znatno više od procijenjenih dva bilijuna dolara, koliko bi mogli donositi Starlink i svemirske operacije.
Ipak, SpaceX u AI sektoru još uvijek zaostaje za konkurentima poput OpenAI-a, Anthropica i Googlea.
Kompanija je prošle godine potrošila gotovo 13 milijardi dolara na AI hardver, pri čemu je taj segment poslovanja završio s operativnim gubitkom od 6,4 milijarde dolara. Zbog toga je SpaceX završio u neto gubitku unatoč tome što je Starlink ostvario 4,4 milijarde dolara operativne dobiti.
Musk je ipak uspio pronaći način za monetizaciju dijela računalne infrastrukture koju je izgradio. Prospekt otkriva da će Anthropic plaćati oko 15 milijardi dolara godišnje za najam prostora u dva velika podatkovna centra SpaceX-a pod nazivom Colossus. Taj bi ugovor SpaceX-u do svibnja 2029. godine mogao donijeti ukupno 45 milijardi dolara prihoda i više nego nadoknaditi golema ulaganja u AI hardver.
Činjenica da Musk iznajmljuje infrastrukturu izravnom konkurentu samo pokazuje da njegov chatbot Grok još uvijek nije ostvario značajniji tržišni uspjeh.
Orbitalni podatkovni centri i planovi za Mjesec i Mars
SpaceX želi iskustvo stečeno u izgradnji zemaljske AI infrastrukture preseliti u svemir. Kompanija planira razviti veliku mrežu orbitalnih podatkovnih centara koji bi bili pogonjeni Sunčevom energijom i hlađeni vakuumom svemira.
Prebacivanje AI računalstva u orbitu Musk vidi kao prvi korak prema stvaranju novih 'tržišta vrijednih bilijune dolara' na Mjesecu, Marsu i drugim dijelovima Sunčeva sustava.
Ključnu ulogu u toj strategiji ima nova generacija rakete Starship, višekratno upotrebljive letjelice visoke preko 120 metara. Upravo je mogućnost jeftinog postavljanja satelita omogućila SpaceX-u da praktički dominira svjetskim tržištem lansiranja tereta u orbitu.
Od 2023. godine SpaceX godišnje u orbitu pošalje oko 80 posto ukupnog tereta u svemiru. 'S vremenom, posebno kroz orbitalne podatkovne centre, očekujemo da ćemo pružati AI usluge u iznimno velikom opsegu', napisao je Musk na društvenoj mreži X.
Jedan od investitora izjavio je da koncept 'orbitalnih podatkovnih centara funkcionira i bez Groka', usporedivši SpaceX s tvrtkom CoreWeave, a opisao ju je kao svojevrsni 'CoreWeave na nebu'.
Musk bi mogao postati prvi svjetski bilijunaš
Izlazak na burzu mogao bi stvoriti nove milijardere u SpaceX-u.
Ako kompanija dosegne procijenjenu tržišnu vrijednost od 1,75 bilijuna dolara, njezina predsjednica Gwynne Shotwell i financijski direktor Bret Johnsen posjedovat će udjele vrijedne više od milijardu dolara svaki.
Dugogodišnji Muskov saveznik Antonio Gracias iz investicijske kompanije Valor Equity Partners kroz više fondova drži oko 503 milijuna dionica, a one bi mogle vrijediti više od 70 milijardi dolara.
Luke Nosek, osnivač PayPala i Founders Funda s Peterom Thielom, posjeduje udio vrijedan oko pet milijardi dolara.
No sve to blijedi u usporedbi s Muskovim bogatstvom. On drži oko 5,1 milijardu stečenih dionica, odnosno približno 41 posto kompanije, što bi pri procijenjenoj valuaciji moglo vrijediti oko 700 milijardi dolara.
Uspješan IPO mogao bi ga tako pretvoriti u prvog bilijunaša u povijesti.
Gotovo nemoguće smijeniti Muska
Prospekt pokazuje i koliko je uprava SpaceX-a učvrstila Muskovu kontrolu nad kompanijom. Nedavno su mu dodijeljena dva velika paketa dionica s višestrukim pravom glasa klase B, ukupno 1,3 milijarde dionica, pri čemu svaka nosi deset glasova.
Te se dionice postupno aktiviraju, kako SpaceX ostvaruje određene tržišne ciljeve i napreduje prema razvoju orbitalnih AI podatkovnih centara ili stalne ljudske kolonije na Marsu s najmanje milijun stanovnika.
No budući da su izdane kao ograničene dionice, a ne opcije ili bonusi, Musk odmah može koristiti njihovu glasačku moć i zadržava je sve dok ostane zaposlen u SpaceX-u.
Prema dokumentaciji, praktički ga je nemoguće smijeniti bez potpore većine vlasnika dionica klase B, a on osobno kontrolira čak 93,6 posto te klase dionica.
Time je njegova pozicija efektivno zajamčena.
Rizici: Od svemirskog otpada do AI skandala
Velik dio prospekta posvećen je i rizicima poslovanja.
Na čak 37 stranica SpaceX navodi potencijalne probleme povezane s koncentracijom moći u Muskovim rukama, mogućim sukobima interesa, regulatornim pritiscima i tehničkim izazovima projekata poput proizvodnje energije na Mjesecu.
Kompanija upozorava i na 'svemirske rizike', uključujući solarnu i kozmičku radijaciju, mikrometeorite, orbitalni otpad te mogućnost ozljeda ili smrti ljudi tijekom svemirskih misija. Osim toga, SpaceX navodi sudske sporove te regulatorne istrage povezane s generiranjem eksplicitnih sadržaja bez pristanka i sadržaja koji prikazuju djecu u seksualiziranom kontekstu.
U dokumentu se također otvoreno navodi: 'Imamo povijest neto gubitaka i možda nećemo biti profitabilni ni u budućnosti.'
Vodeću ulogu u IPO-u dobio je Goldman Sachs, pobijedivši konkurente kao što su Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America i UBS. Ukupno će 23 velike financijske institucije sudjelovati kao pokrovitelji izdanja.
Dio dionica bit će dostupan i malim ulagačima putem platformi kao što su Charles Schwab, Fidelity i Robinhood, a pravni savjetnici su odvjetničke kuće Gibson Dunn i Davis Polk.