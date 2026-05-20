Meta počela s masovnim otpuštanjem zaposlenika: Bez posla ostaje 8000 ljudi

Kada se zbroje otkazi i premještaji unutar kompanije, reorganizacija će zahvatiti gotovo petinu svih zaposlenika Mete, piše Quartz .

Osim otkaza, Meta planira i veliku internu preraspodjelu zaposlenika. Više od sedam tisuća ljudi trebalo bi biti prebačeno u nove timove fokusirane na umjetnu inteligenciju, uključujući odjele Applied AI Engineering, Agent Transformation Accelerator XFN i Central Analytics.

Rezovi zahvaćaju oko deset posto ukupne Metine radne snage . Kompanija je krajem ožujka imala nešto manje od 80 tisuća zaposlenih.

Prvi su vijest o otkazima doznali zaposlenici u Singapuru, kojima su e-mailovi poslani u četiri sata ujutro po lokalnom vremenu. Tijekom dana informacije su trebali dobiti i radnici u Velikoj Britaniji i SAD-u, dok je zaposlenicima u Sjevernoj Americi naložen rad od kuće.

SVE JE TO BIZNIS

Meta smanjuje broj menadžera

Prema internom memorandumu koji je pregledao Bloomberg, Meta paralelno smanjuje broj upravljačkih razina unutar kompanije. 'Sada smo u fazi u kojoj mnogi odjeli mogu funkcionirati s ravnijom strukturom i manjim timovima koji se mogu kretati brže i preuzimati više odgovornosti', napisala je u memorandumu jedna od direktorica kompanije.

Američkim zaposlenicima koji ostaju bez posla ponuđene su otpremnine koje uključuju osnovnih 16 tjedana plaće, uz dodatna dva tjedna za svaku punu godinu rada u kompaniji. Zdravstveno osiguranje bit će im produženo na 18 mjeseci, uključujući pokriće za članove obitelji.

Uvjeti za zaposlenike izvan SAD-a razlikovat će se ovisno o zakonima pojedinih država.

Zuckerberg sve podređuje umjetnoj inteligenciji

Meta je još krajem travnja najavila novu rundu rezova, objašnjavajući da želi pojednostaviti poslovanje i osloboditi sredstva za nove prioritete.

Najnoviji val otpuštanja dolazi nakon niza ranijih rezova tijekom godine. U siječnju je Meta otpustila između 10 i 15 posto zaposlenika u Reality Labsu, odjelu zaduženom za virtualnu i proširenu stvarnost, ugasila nekoliko VR gaming studija te u ožujku ukinula oko 700 radnih mjesta u najmanje pet odjela.

Ipak, sadašnja reorganizacija daleko je najveća od Zuckerbergove kampanje 'Godina učinkovitosti', tijekom koje je u razdoblju 2022. i 2023. ukinuto oko 21 tisuća radnih mjesta.

Pod Zuckerbergovim vodstvom umjetna inteligencija postala je središte gotovo svih ključnih odluka u kompaniji. Meta za 2026. planira kapitalna ulaganja između 125 i 145 milijardi dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na razinu ulaganja iz 2025. godine.

Prema izvorima Bloomberga, najveći dio rezova trenutno pogađa inženjerske i produktne timove. Dio menadžmenta navodno je zaposlenicima rekao da su mogući i dodatni otkazi kasnije tijekom godine, iako zasad nije poznato koliko bi ljudi moglo biti obuhvaćeno novim rezovima.

Pobuna zaposlenika zbog prikupljanja podataka za AI

Paralelno s otkazima, unutar Mete raste nezadovoljstvo i zbog internog programa prikupljanja podataka koji bi se koristili za treniranje AI sustava.

Prema Reutersu, među zaposlenicima kruži peticija koju je već potpisalo više od tisuću radnika, a kojom traže obustavu programa koji prikuplja detaljne informacije o radu zaposlenika.

Navodno se bilježe aktivnosti poput pritisaka tipki, pomicanja miša i sadržaja prikazanog na ekranima zaposlenika, a sve s ciljem razvoja i treniranja AI modela.

Taj program dodatno je pojačao zabrinutost zaposlenika oko privatnosti i načina na koji Meta koristi interne podatke dok istodobno ubrzano ulaže milijarde dolara u umjetnu inteligenciju.