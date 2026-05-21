Odgovor na krizu: Dok svijet strahuje od nestašice nafte, Kina pali energetskog diva na oceanu

Three Gorges Pilot najveća je plutajuća vjetroagregatna platforma s jednom turbinom na svijetu. Instalirana na moru u blizini Yangjianga, ima snagu od 16 megavata, što znači da godišnje može proizvesti dovoljno električne energije za napajanje 4200 domova.

Kako su priopćili iz tvrtke China Three Gorges Corp, koja ju je instalirala, plutajuće vjetroturbine dizajnirane su za smještaj na prostoru predubokom za klasične morske vjetroelektrane. U ovom slučaju turbina se nalazi na vrhu masivne plutajuće platforme koja se može usidriti na mjestu, a dizajnirana je tako da preživi nepovoljne uvjete u dubokom oceanu – valove više od 20 metara i vjetrove brzine do 264 kilometara na sat. Rotor joj se proteže na 252 metra, a vrh lopatice uzdiže na više od 270 metara iznad mora.

Osim toga, koristi sofisticiran sustav priveza koji kombinira usisna sidra, sidrene lance i čvrste poliesterske konope s balastnim i nadzornim sustavima kako bi platforma ostala stabilna i spriječilo se nepotrebno pomicanje, pojašnjavaju iz tvrtke.

Dizajn također uključuje nekoliko značajki namijenjenih apsorpciji i raspodjeli sile vjetra i vode, čime se povećava trajnost platforme i produžuje njezin operativni vijek trajanja. Kako bi vjetroturbina bila povezana s kopnom, ugrađen je dinamički podmorski kabel od 66 kilovolti, dizajniran za prijenos visokonaponske električne energije, a dovoljno fleksibilan da se prilagođava kretanju platforme.