Pametni sat možda vam ne pokazuje točne podatke: Radite li ove dvije greške?

Koristite li nosivi uređaj za praćenje zdravlja, poput pametnog sata, fitness narukvice ili pametnog prstena, možda baš i ne dobivate podatke koje biste željeli. Istraživači su otkrili kako mjesto i način na koji nosite svoj uređaj mogu utjecati na točnost podataka. Dakle, dvije su ključne greške - punjenje uređaja preko noći i prelabavo nošenje

Većina danas dostupnih nosivih pametnih uređaja za praćenje zdravlja i fitness fokusirana je na zapešće. Razlog je veoma jednostavan - praktičnost. Ljudi su naviknuli imati nešto na zapešću, bio to sat, narukvica ili ako imate dugu kosu, onda često je tamo i gumica za kosu. U posljednje vrijeme pojavili su se i pametni prsteni koji također tvrde da prate zdravstvene podatke poput otkucaja srca, hormonske obrasce, otkrivaju apneju tijekom spavanja i još mnogo toga. Također, neki proizvođači stavili su senzore i u slušalice ne bi li pratili broj otkucaja srca korisnika.

No, je li to baš najbolji položaj za nosivi pametni uređaj? Istraživači koji su se bavili baš tim pitanjem kažu da to ovisi. Kažu kako položaj senzora utječe na njegovu točnost, ali to nije jedini faktor. Većina uređaja opremljena je optičkim senzorima fotopletizmografija ili PPG, koji koriste tehnologiju temeljenu na svjetlu kako bi mjerili protok krvi ispod kože. Fluktuacije tijekom otkucaja srca, senzori detektiraju kao puls, a mogu detektirati i stvari poput razine kisika u krvi i krvnog tlaka. 'Električna aktivnost srca ima vrlo oštar vrh tijekom otkucaja srca koji možemo koristiti za vrlo precizno mjerenje vremena tog otkucaja', pojašnjava Joshua Barrios, docent medicine na Sveučilištu Kalifornija u San Franciscu za CNET. 'Budući da PPG mjeri protok krvi nizvodno, signal izgleda glatkije, zaokruženije, pa je precizno mjerenje vremena otkucaja teže.' Kako bi dobili pouzdani PPG signal, potrebne su tri stvari - puno kapilara, minimalno pomicanje senzora i idealno propuštena svjetlost, jer senzor hvata svjetlost koja je prošla kroz kožu i tkivo. Većina pametnih uređaja koristi reflektiranu svjetlost koja se odbija od kože, a ne prolazi kroz nju, što smanjuje preciznost. Osim toga, studije su pokazale da tamnija koža i tetovaže mogu ometati sposobnost senzora da dobije čisto očitanje. Proizvođači to pokušavaju riješiti promjenama u algoritmu, ali još nema dovoljno podataka koji bi potvrdili da su taj problem uspjeli riješiti.

Lokacija, lokacija, lokacija Kad dolazite u liječničku ordinaciju na sistematski pregled, liječnik će vam vitalne znakove provjeriti na različitim dijelovima tijela. Krvni tlak na ruci, zasićenost kisikom na prstu, otkucaje i ritam srca na prsima, temperaturu na čelu ili u uhu. No, nosivi uređaji sve to mjere na istom mjestu, ali uz određenu cijenu. Ne mogu biti precizni niti u potpunosti točni. Činjenica je da je signal bolji što je senzor bliže organu koji mjeri. Tako senzor koji mjeri otkucaje srca može izmjeriti te otkucaje na zapešću, ali će biti puno precizniji ako ih mjeri na prsima. Ipak, profesor genetike i direktor Centra za genomiku i personaliziranu medicinu na Stanfordu, Michael Snyder, koji redovito provodi testove točnosti na nosivim uređajima, kaže da su dovoljno dobri za mjerenje otkucaja srca. Da, priznaje, bit će nešto odstupanja, ali će rezultati biti dovoljno dobri za ono što prosječnom korisniku treba. Ali ako vam pametni sat stalno sugerira da imate aritmiju, to ne bi trebalo shvatiti kao dijagnozu, već kao poticaj da o tome porazgovarate sa svojim liječnikom. Isto je i ako vam pametni uređaj otkrije znakove visokog tlaka.