Beluge se prepoznaju u ogledalu i imaju samosvijest sličnu ljudskoj

Istraživanje se temeljilo na testu prepoznavanja vlastitog odraza u ogledalu, što se dugo smatra jednim od pokazatelja samosvijesti kod životinja. Ljudi ga obično prolaze još kao mala djeca, a među rijetkim vrstama koje su ga uspjele savladati nalaze se čimpanze, dupini, slonovi i svrake.

Više od 20 godina nakon što su provedeni, znanstvenici su objavili rezultate neobičnog eksperimenta koji sugerira da beluge možda posjeduju oblik samosvijesti sličan ljudskoj, piše Science Alert .

Eksperiment je proveden početkom 2000-ih u akvariju Društva za zaštitu divljih životinja u New Yorku, gdje su živjele četiri beluge: Kathy, Marina, Natasha i Maris. Tri su bile ulovljene u divljini dok je Maris rođena u zatočeništvu 1994. godine.

Znanstvenica Diana Reiss i njezin tim pretvorili su prozore bazena u jednosmjerna ogledala kako bi promatrali reakcije životinja na vlastiti odraz. Dvije beluge, Natasha i njezina kći Maris, pokazivale su ponašanja koja su istraživači protumačili kao testiranje kontingencije, primjerice klimanje glavom, neobične pokrete i igranje mjehurićima dok su gledale vlastiti odraz. Takva ponašanja sugeriraju da životinja shvaća da je refleksija povezana s njezinim tijelom.

U drugoj fazi testa treneri su Natashi i Maris stavili privremene oznake na dijelove tijela koje ne mogu vidjeti bez ogledala.

Dokaz samosvijesti?

Natasha je reagirala tako da je označeni dio tijela okretala prema ogledalu i proučavala ga, čime je formalno prošla test samoprepoznavanja. Maris nije prošla završnu fazu testa, iako neki primjeri u njezinu ponašanju sugeriraju određeni stupanj samosvijesti.

Istraživači tvrde da je ovo prvi konkretan dokaz da beluge, vrsta poznata po složenim društvenim strukturama i sofisticiranoj komunikaciji, možda posjeduju visoku razinu samosvijesti.

Ti su kitovi već ranije pokazivali iznimne kognitivne sposobnosti. Poznato je da imaju dijalekte, mogu oponašati zvukove drugih životinja, pa čak i ljudski govor, a žive u snažno povezanim društvenim skupinama. Znanstvenici ipak upozoravaju da rezultat jedne životinje ne znači automatski da sve beluge mogu proći isti test. Također napominju da su kitovi u zatočeništvu vjerojatno naviknutiji na vlastiti odraz zbog reflektirajućih površina u akvarijima.

Studija je objavljena u časopisu PLOS One.

Danas se u zatočeništvu diljem svijeta još uvijek nalazi oko 300 beluga, iako su SAD i Kanada u međuvremenu zabranili njihovo hvatanje u divljini. Natasha, koja danas živi u Mystic Aquariumu, stara je oko 42 godine i jedna je od najstarijih beluga u zatočeništvu.