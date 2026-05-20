NISU ZADOVOLJNI

Otkriveni prvi potezi investitora u Hajduku: Nakon ulaska milijuna, Garcia je bivši?

A.H.

20.05.2026 u 22:18

Gonzalo Garcia Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Grupacija White BIT ukrajinskog milijardera Volodimira Nosova zainteresirana je za sponzoriranje Hajduka.

Jedan od osnivača tvrtke je i Ivica Pirić, bivši nogometaš Hajduka i počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj. Početkom svibnja, Pirić se sastao s predstavnicima Hajduka, među kojima je bio i predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković. Tema razgovora bio je model upravljanja, vlasnička struktura i način funkcioniranja kluba.

Naravno, službenih novosti nema, ali znakovito je da je Pirić na društvenim mrežama objavio fotografiju i poruku, na kojoj je pisalo. 'Dobar dan svima, veliki pozdrav od prijatelja Vove i mene! Uskoro se vidimo u Splitu, Hajduk živi vječno', objavio je Pirić uz zagrljaj s Nosovim i zastavom Hajduka i Torcide.

Sada Sportske novosti navode da Ivica Pirić već ima plan kako da Hajduk od iduće sezone postane konkurentan na domaćem i europskom planu. Postane li doista bivši igrač Bijelih predsjednik Hajduka, a upravo je tu funkciju ranije isticao kao ključan preduvjet za svoj ulazak u klub, mogla bi se otvoriti i pitanja o budućnosti ljudi koji trenutačno vode sportsku politiku - trenera Gonzala Garcije i sportskog direktora Roberta Grafa.

U tom scenariju podrazumijevalo bi se da aktualni predsjednik Ivan Bilić odlazi s funkcije. Pirić, prema svemu sudeći, već od ovog ljeta želi krenuti u stvaranje momčadi koja bi bila 'al pari' Dinamu, što je i sam već javno poručio. Prema informacijama koje su se pojavile, ne radi se o ideji nastaloj preko noći.

Pirić je, navodno, mjesecima radio na planu te već ima okupljen krug ljudi s kojima bi surađivao u slučaju preuzimanja ključne uloge u klubu. Preuzmu li Pirić i Nosov doista Hajduk te donesu ozbiljan financijski kapital, ne bi trebalo isključiti ni značajniju rekonstrukciju kadra.

S milijunima u blagajni splitski klub mogao bi ambicioznije krenuti prema najvišim ciljevima u SHNL-u, ali i napraviti iskorak na europskoj sceni.

