Zašto su ljudi većinom dešnjaci? Znanstvenici misle da su pronašli odgovor

Objavljeno u časopisu PLOS Biology , ovo je istraživanje analiziralo podatke prikupljene promatranjem 41 vrste primata. Testirani su svi evolucijski čimbenici, poput korištenja alata, vrste prehrane, staništa, veličine tijela, društvene strukture, veličine mozga, obrazaca kretanja i slično. Kad su znanstvenici usporedili te podatke s onima kod ljudi, nije iskočilo ništa što bi otkrilo zašto je naša vrsta odlučila većinom koristiti desnu ruku.

Istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Oxfordu smatra da je do prevalencije jedne strane došlo tijekom dvije velike evolucijske promjene – uzdizanja na dvije noge i razvoja većeg mozga.

Ali kad su u svoju analizu dodali omjer između duljine ruke i duljine nogu, odjednom su ljudi s duljim nogama iskočili iz jednadžbe.

Znanstvenici su otkrili da je uspravno hodanje omogućilo ljudima (odnosno njihovim precima) da im ruke postanu specijalizirani alat i na samom početku vjerojatno je bio jednak broj ljevaka i dešnjaka u populaciji. No, kako su im se mozgovi razvijali i ljudi su počeli koristiti sve kompleksnije alate te komunicirati pokretima ruku i gestama, desna ruka postala je dominantna. Ta je dominacija započela prije otprilike 2,6 milijuna godina, puno prije današnjih Homo sapiensa i njihovih predaka neandertalaca.

Upravo je razvoj složenih zadataka najviše utjecao na dominaciju lijeve strane mozga. Naime sekvencijalno organizirana ponašanja smatraju se nečim čime upravlja lijeva polutka mozga, a ona upravlja i svim motoričkim funkcijama te pokretima na desnoj strani tijela. Naravno, ne treba zaboraviti ni odgoj, odnosno činjenicu da djeca uče oponašajući roditelje. Pa ako roditelj za sve koristi desnu ruku, veća je šansa da će ga dijete oponašati u tome.

Da je mozak odigrao veliku ulogu u razvoju dešnjaka i ljevaka, pokazuju podaci iz Indonezije. Drevna humanoidna vrsta, nazvana hobit, zadržala je manji mozak i sposobnost penjanja, a istovremeno je hodala uspravno. No kod njihovih pripadnika nije zabilježena ni približno ista dominacija desne ruke.

Ono na što studija nije dala odgovor je činjenica da se oko 10 posto ljudi još uvijek primarno oslanja na lijevu ruku. Tajnu koja stoji iza toga još uvijek treba otkriti.