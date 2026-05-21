Legendarni Martin Sinković komentirao pad Mateše i najveći skandal u povijesti hrvatskog sporta

S proslavljenim olimpijcem razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Vlado Boban, a Sinković je otvoreno rekao kako mu nije ugodno vidjeti da se takve stvari događaju u sportu.

'Nije lijep osjećaj da se u sportu tako nešto događa, ali da nema medija, ne bih ni znao da se nešto događa. Nije nam se promijenilo ništa, normalno se natječemo i pripremamo. Žao mi je da se to događalo, ali nadam se će se stati na kraj malverzacijama u sportu i bilo kojem dijelu društva', rekao je Sinković.

Komentirao Matešinu ostavku

Sinković se osvrnuo i na ostavku Zlatka Mateše, istaknuvši da su sportaši imali korektan odnos s Hrvatskim olimpijskim odborom.

'Žao mi je jer smo imali dobar odnos. Imali smo dobar odnos s Olimpijskim odborom', rekao je.

Naglasio je i da osobno nije imao saznanja o financijskim malverzacijama.

'Meni je interes baviti se sportom i to mi oduzima previše vremena da bih se bavio drugim stvarima tako da ne mogu reći da sam čuo nešto', poručio je hrvatski veslač.

Sinković je dodao kako on i brat Valent, s obzirom na status koji imaju u hrvatskom sportu, nisu osjetili da im je nešto uskraćeno.

'Mi smo već dug niz godina veliki i poznati sportaši tako da nam se boje išta uskratiti. Moram napomenuti da mi osobno imamo sponzore i nadamo se da će nam ostati, ali čudno je i nije dobro da savez nema sponzore i nije ih imao otkako smo mi tu', rekao je.

Potom je dodao:

'Na početku, kad smo kretali 2008. i 2009. godine, smo znali čuti da se nema za pripreme ili nešto drugo. Sad kad smo na ovoj razini, nam se ništa nije uskratilo.'

Poslao jasnu poruku sportskim čelnicima

Sinković smatra da budući predsjednik HOO-a ne mora nužno biti bivši sportaš, ali vjeruje da bi to mogla biti prednost.

'Ne mora, ali mislim da bi to svakako bilo bolje. Uvjeren sam da bi sportaš znao probleme i osjećaje sportaša. To ne znači da će netko iz sporta bolje raditi posao, ali će mu biti lakše taj posao raditi', objasnio je.

Na kraju je poslao vrlo jasnu poruku svima koji rade u sportu, a nisu sportaši.

'Imam vrlo jednostavnu poruku za sve koji rade u sportu, a nisu sportaši: Oni su tu zbog sportaša, a ne sportaši zbog njih. To nekad neki ljudi zaborave', zaključio je Sinković.

Ostavka Zlatka Mateše došla je u trenutku velikih potresa u hrvatskom sportu, a slučaj je ponovno otvorio pitanje odgovornosti, transparentnosti i odnosa sportskih institucija prema onima zbog kojih sport uopće postoji - sportašima.