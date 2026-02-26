Značajka koja će vam se svidjeti: Samsung je privatnost ekrana podigao na novu razinu

Nova tehnologija Privacy Display, premijerno predstavljena na modelu Samsung Galaxy S26 Ultra, štiti dijelove zaslona od znatiželjnih pogleda, a način na koji to radi prilično je zanimljiv

Samsung je povodom globalnog predstavljanja nove generacije svojih premijskih mobilnih uređaja organizirao događaj u Zagrebu, a on je, pored uzvanika iz samog Samsunga, okupio brojne predstavnike medija. Privatnost zaslona na pametnim telefonima dosad se uglavnom oslanjala na dodatke poput zatamnjenih zaštitnih folija, koje ograničavaju kut gledanja, ali često narušavaju kvalitetu prikaza. Samsung na modelu Galaxy S26 Ultra uvodi drukčiji pristup značajkom Privacy Display, integriranom izravno u zaslon.

Za razliku od ranijih softverskih rješenja, poput BlackBerryjeve opcije Privacy Shade, ili zaslona koji su slučajno imali slabiju vidljivost iz kuta, Samsungova tehnologija kombinira hardver i softver te djeluje na razini piksela. Tvrtka navodi da je sustav razvijan pet godina. Kako radi? U standardnom načinu rada aktivni su i 'uski' i 'široki' pikseli, što omogućuje raspršivanje svjetla pod širokim kutovima i jasnu vidljivost zaslona iz različitih smjerova. Kada se uključi Privacy Mode, prioritet dobivaju uski pikseli koji emitiraju svjetlo ravno prema naprijed, a široki pikseli smanjuju se na minimalnu razinu. Time se značajno ograničava količina svjetla koja 'curi' sa strane, pa je sadržaj jasan korisniku koji gleda izravno u zaslon, ali teško vidljiv iz bočnih kutova. Funkcija radi i pri korištenju u portretnom i pejzažnom načinu. Privacy Display može se uključiti ili isključiti putem izbornika Quick Settings. Dostupne su dvije razine zaštite: standardna i 'maksimalna' (Maximum privacy protection), koja dodatno zatamnjuje prikaz i još više sužava kut gledanja. Samsung upozorava da maksimalna razina može utjecati i na uobičajenu vidljivost, pa nije nužno prikladna za stalnu upotrebu.